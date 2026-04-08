Fomento destina más de un millón de euros a la mejora y refuerzo del firme de la carretera que une Santomera y Abanilla

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, junto al alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, y de Santomera, Víctor Martínez, en la obra de la carretera RM-414 que une ambos municipios - CARM

SANTOMERA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Comunidad, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, ha finalizado con casi tres meses de antelación las obras de mejora y refuerzo del firme de la carretera que une Santomera con Abanilla, la RM-414, que han supuesto una inversión regional de 1.046.536 euros, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

La actuación, que beneficiará a más de 4,4 millones de usuarios de la vía, se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para reforzar la conservación y modernización de la red autonómica de carreteras y seguir mejorando la seguridad y la eficiencia de las infraestructuras viarias.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, junto a los alcaldes de Abanilla, José Antonio Blasco, y de Santomera, Víctor Manuel Martínez, ha supervisado este miércoles el final de la actuación y ha destacado que "la intervención se ha realizado sobre un tramo estratégico de esta vía regional y tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y la confortabilidad de la conducción en un eje muy transitado que conecta ambos municipios".

"Las obras como la de la RM-414 permiten mejorar de forma directa la seguridad vial de miles de conductores que utilizan esta carretera a diario, al tiempo que optimizan los recursos públicos mediante soluciones técnicas más sostenibles y eficientes, alineadas con el modelo de conservación avanzada que impulsa el Ejecutivo regional en toda la red autonómica", ha subrayado Carrillo.

La actuación ha consistido en el reciclado del firme de la propia carretera mediante emulsión bituminosa aplicada a temperatura ambiente. Esta técnica ha permitido reaprovechar el material de la propia calzada, reduciendo así el consumo energético y minimizando el uso de nuevos áridos.

El director general ha explicado que las obras de la RM-414 se han completado con el tratamiento de las zonas más deterioradas, la reposición de capas de mezcla asfáltica, la mejora del drenaje y la renovación de la señalización horizontal y vertical.