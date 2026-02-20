Fomento presenta el Plan regional de Inspección de Transportes para luchar contra intrusismo y reforzar seguridad vial

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, durante la presentación del Plan Regional de Inspección de Transportes 2026 - COMUNIDAD

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha presentado el Plan regional de Inspección de Transportes 2026, un instrumento para luchar contra el intrusismo profesional, reforzar la seguridad vial y garantizar una competencia leal entre las empresas que cumplen la normativa.

El plan, a través de 11 acciones, incorpora avances normativos y tecnológicos, como la digitalización obligatoria de los documentos de control y el uso exclusivo en formato digital de las licencias y cuadernos CEMT.

También se habilita un buzón específico de denuncias anónimas para detectar posibles irregularidades en los cursos CAP y reforzar la transparencia.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, ha presentado el documento durante la reunión de la ponencia técnica del Consejo de Transportes de la Comunidad, en la que ha destacado que con este plan "el Gobierno regional reafirma su compromiso con el sector garantizando la protección de los usuarios y la igualdad de condiciones en el mercado".

"Se trata de un instrumento estratégico que fija las prioridades de la actuación inspectora para garantizar un transporte por carretera más seguro, ordenado y competitivo en la Región de Murcia", ha indicado Verdú.

Entre las novedades, destaca la incorporación de dos nuevos agentes de inspección, así como la implantación progresiva de herramientas tecnológicas que permitirán mejorar la comprobación de datos en sede, el análisis de riesgos, la trazabilidad de las actuaciones y la eficiencia en la tramitación de los expedientes sancionadores.

Asimismo, está previsto que este año se lleven a cabo 23 controles en carretera en colaboración con la Guardia Civil y las policías locales, así como inspecciones en empresas mediante actuaciones presenciales y requerimientos telemáticos.

El documento pone especial énfasis en la vigilancia de empresas de alto riesgo o reincidentes en la comisión de infracciones, en el control de todos los cursos de Capacitación Profesional y en la inspección de, al menos, el 3 por ciento de las jornadas de trabajo de los conductores profesionales, lo que supondrá el análisis de más de 89.000 jornadas en la Región de Murcia.

Las actuaciones se centrarán, entre otros asuntos, en la lucha contra el transporte ilegal; la inspección de los tiempos de conducción y descanso y la detección de manipulaciones de tacógrafos y limitadores de velocidad y la inspección del transporte de mercancías peligrosas, escolar y de menores.

También se reforzará el control sobre los vehículos de alquiler con conductor conforme a la normativa regional vigente. El plan regional está alineado con el Plan Nacional de Inspección y desarrolla las peculiaridades del transporte en la Región de Murcia como, por ejemplo, el transporte de mercancías peligrosas que tiene como origen y destino el polo industrial del Valle de Escombreras.

A la presentación ha asistido la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez; el comandante jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Utrabo; y representantes de la Delegación del Gobierno, la Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de la Región de Murcia (Froet), Thader Consumo; así como técnicos de la Administración regional.

SANCIONES 2025

En 2025 se intervinieron 2.335 vehículos y se detectaron 1.734 infracciones tanto en carretera como en empresa. Como consecuencia de las actuaciones inspectoras, se practicaron 281 inmovilizaciones y se levantaron 809 actas.

En el ámbito del transporte de mercancías, las infracciones más relevantes estuvieron relacionadas con el exceso de peso, la carencia de autorización de transporte y los incumplimientos en materia de tacógrafo y tiempos de conducción y descanso.

Por otro lado, se incrementaron las actuaciones en mercancías peligrosas y en el control de operadores y cargadores.