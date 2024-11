Fomento recuerda que las obras de captación y defensa contra inundaciones son de competencia estatal y pide "celeridad"

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, ha recordado este viernes durante su comparecencia en la Asamblea Regional para explicar las medidas llevadas a cabo en materia de prevención de inundaciones tras la DANA que afectó a la Región en septiembre de 2019 que "las obras de captación y defensa contra las inundaciones son de competencia estatal".

García, que considera que la construcción de presas y encauzamientos, las obras de retención y laminación en cauces son "las obras clave", ha manifestado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tiene un "papel primordial" en su realización. Además, ha señalado que los expertos han delimitado tres zonas donde el riesgo y la peligrosidad sobresalen en la Región, como son la zona de Campillo, en Lorca; la del Mar Menor y Campo de Cartagena y el margen derecho de la Vega Media del Segura.

"Los riesgos están muy identificados y las soluciones están definidas", ha asegurado el consejero que ha pedido a la CHS "celeridad en los trabajos" para evitar los riesgos en dichas zonas. Así, entre las obras que destacan que habría que hacer en cada una de las zonas con mayor riesgo, ha apuntado que en Campillo la obra más destacada es la construcción de presas de laminación por parte de la CHS en las ramblas de Béjar, La Torrecilla y Nogalte; en el Mar Menor y Campo de Cartagena, ha señalado que habría que actuar en las ramblas de La Maraña, Cobatillas, La Higuera, El Albujón, El Miedo y La Carrasquilla, y en la Vega Media del Segura habría que actuar en la construcción de la presa de la rambla de Tabala a fin de prevenir las riadas que padecen las pedanías de Alquerías, El Raal, Zeneta y Beniel.

Por otro lado, el consejero ha anunciado que una vez que se ha revisado el pliego técnico, se inicia el procedimiento de contratación del Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región de Murcia. Según ha dicho, se ha empezado a trabajar en el pliego administrativo para que se pueda lanzar la licitación lo antes posible.

"Este plan es el último eslabón competencial en la regulación territorial en esta materia, porque es el Gobierno central, a través del Ministerio y del órgano de cuenca, en este caso la CHS, el que ostenta la planificación, diseño y ejecución de las obras de contención y defensa; únicas herramientas capaces de combatir los riesgos de inundación y contener las grandes avenidas de agua", ha afirmado.

Igualmente, ha recordado actuaciones que está impulsando el Gobierno regional tras la DANA de 2019 como es la implantación de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible, que contiene diversas medidas para la adaptación de las ciudades al cambio climático a través de la promoción de la revegetación de espacios urbanos; las soluciones basadas en la naturaleza en espacios urbanos y los sistemas urbanos de drenaje sostenible.

Por parte de los grupos parlamentarios, la portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos, María Marín, ha advertido al consejero que cinco años después de la DANA de 2019 la Región sigue "sin planes de revegetación y reforestación, soluciones basadas en la naturaleza claves para la prevención, sin ejecutar importantes obras de drenaje, que son fundamentales para proteger las carreteras, sin un plan regional de prevención de inundaciones, sin un plan de Ordenación Territorial específico y, a la vez, se sigue favoreciendo la desregulación y los pelotazos urbanísticos".

La diputada de Podemos ha recordado que de la Asamblea "salió un diagnóstico unánime del pleno monográfico celebrado el 6 y el 7 de octubre de 2020" señalando que las acciones aprobadas por unanimidad se refrendaron en Pleno el pasado martes.

Además, considera que el Plan regional de Prevención de Inundaciones presentado por el Gobierno "es mentira. Nadie conoce ni ha visto ese plan. Lo único que se presentó era una Mesa de coordinación interadministrativa para prevenir las inundaciones de la que nunca más se supo, y de esos 77 millones nos gustaría saber cuánto se ha invertido realmente", ha dicho aludiendo al anuncio hace cuatro años del entonces consejero de Fomento.

Desde el PSOE , Manuel Sevilla ha advertido que el Gobierno de López Miras "lleva muchos años sin hacer nada para evitar inundaciones en la Región y proteger a los ciudadanos que le permiten ser presidente". A su juicio, el PP intenta "volcar toda la responsabilidad sobre el Gobierno de España", ha dicho señalando que el consejero "no ha traído nada. El Gobierno regional debe afrontar su responsabilidad para afrontar inundaciones".

Asimismo, ha recordado que la CHS tiene un Plan de gestión de Riesgo de Inundaciones para el periodo 2021/2027, con inversiones de más de 770 millones de euros, que incluye actuaciones urgentes en la rambla de Béjar, la conexión Béjar-Biznaga, la presa de Tabala, las ramblas de Molina, el interceptor de pluviales de Murcia, la canalización de escorrentías en Los Alcázares, entre otros proyectos.

A lo que ha añadido que "mientras el Gobierno de España actúa, vemos a un Gobierno regional que lo único que hace es quejarse, intentar derivar responsabilidades y establecer un relato por si algo sucediera, tener a quien culpar".

El diputado de VOX, Ignacio Arcas, por su parte, ha dedicado parte de su intervención a criticar la Agenda 2030 y ha denunciado los defectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "El problema es porque la mayoría de las actuaciones no son de la Comunidad Autónoma, son del Estado. PP y PSOE han puesto una agenda roja a implementar la Agenda 2030 y han reestablecido los cauces de los ríos en España y no han invertido ni un euro en obras hidráulicas en nuestra nación", ha señalado indicando que las políticas hidráulicas se han enfocado a "atacar el trasvase Tajo-Segura, derribar presas y destruir barreras fluviales". Y ha advertido que cuando el PP tenía mayoría a nivel nacional "no hizo nada para reclamar estas infraestructuras que piden ahora".

Finalmente, el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha reiterado durante su intervención en el Pleno que las obras hidráulicas de interés general "son competencia del Estado y que la ordenación territorial corresponde a los gobiernos regionales. Es necesario que todos juguemos con las mismas reglas para solucionar un problema real".

Según el parlamentario, los grupos de la oposición "reivindican las obras contra las inundaciones, pero ninguno señala que para su ejecución es necesaria la financiación que el Gobierno socialista se niega a facilitar y ese punto es absolutamente clave".