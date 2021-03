Franco asegura que se sintió coaccionada por Cuadrado e insiste en que su decisión "no fue una cuestión personal"

MURCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, ha dicho este lunes que se sintió coaccionada por el vicesecretario general primero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, para firmar la moción de censura junto al PSOE, y ha manifestado que su cambio de opinión no obedeció a "una cuestión personal", sino a un ejercicio de "responsabilidad".

En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3 recogidas por Europa Press, Franco ha indicado que continuar trabajando junto al PP en el seno del Ejecutivo murciano es "ser leal" al documento que ella misma firmó en junio de 2019, "en representación de Ciudadanos", para gobernar la Región de Murcia durante la presente legislatura.

Así, ha afirmado que suscribió la moción de censura porque "tal y como se presentó en ese momento esa operación política parecía que todo estaba cerrado y que se trataba de una operación ventajosa para los ciudadanos de esta Región".

"Cuando empezamos a descubrir que no es así, que ni se había realizado el trabajo oportuno a nivel interno en el partido, ni de cara a cerrar ese pacto de manera adecuada, fue cuando empecé a plantearme mi posición con respecto a esa moción de censura", ha dicho.

Preguntada sobre por parte de quién se sintió coaccionada, ha asegurado que "la misma persona que a todos", Carlos Cuadrado.

El ya exdirigente de la formación 'naranja', según Franco, "viene teóricamente para hablar durante una cena distendida de los problemas que tenemos en el partido en la Región de Murcia y, de repente, nos cita a una reunión en la sede del partido y nos pone a todos frente a los demás, cara a cara, y nos dice 'quien no esté de acuerdo con esto que se manifieste en este momento', sabiendo muy bien que esa era una medida de presión porque muchos de nuestros compañeros, sobre todos los del Ayuntamiento de Murcia, estaban acusando una situación muy complicada".

La vicepresidenta ha señalado que tras una meditada reflexión ahora piensa que "debimos ser todos los miembros de la Ejecutiva Nacional más inflexibles el 15 de febrero", porque "si en ese momento hubiéramos exigido lo que muchos llevábamos en mente cuando nos estábamos desplazando a Madrid, que era la dimisión de los responsables de la campaña que habíamos realizado en Cataluña, ahora no estaríamos en esta situación".

SOCIO "CON EXPERIENCIA"

Franco ha insistido en que cuando aceptó la propuesta de Cs para "llegar a la política", lo hizo "pensando que veníamos a hacer un cambio", pero "lo cierto es que cuando empezaron a sucederse los acontecimientos, cuando al mes de tomar posesión tuvimos que enfrentarnos a la peor tormenta de la historia, a la DANA, que casi asola esta Región y que nos dejó fuertemente tocados, pudimos comprobar que tener un socio de Gobierno con experiencia nos permitía ser más eficaces en la gestión".

Después llegó la pandemia, durante la que "volvemos a comprobar que es muy importante contar con un socio de gobierno con experiencia".

Asimismo, ha alabado la labor desarrollada por todos sus compañeros en el Ejecutivo regional y, en especial, por el presidente, Fernando López Miras, "porque estamos actuando con responsabilidad" en un momento en el que "no estamos defendiendo los colores de nuestro partido, sino que hemos puesto por delante las vidas de las personas".

RELACIÓN CON MARTÍNEZ VIDAL

Franco ha señalado que ella fue la "primera persona" que felicitó a Ana Martínez Vidal cuando esta, "en una contienda que entiendo limpia y sin enemistades", ganó la coordinación de Ciudadanos en la Región de Murcia.

"En realidad nosotras no tenemos ninguna relación; no existe una mala relación, para eso ha tenido que existir antes una buena relación; la felicité, comí con ella, estuvimos planteándonos el trabajo a partir de ese momento, ella al frente del partido, yo en el Gobierno regional".

Asimismo, ha aseverado que ha puesto "todo" de su parte y que "siempre" que se ha convocado una reunión en Cs ha asistido. El "problema", en su opinión, "es que no había iniciativas de partido, no teníamos reuniones, no se nos comentaba nada y eso que estaba ocurriendo en la Región se vio materializado ya en el último extremo cuando el miércoles por la mañana yo descubro que he firmado una moción de censura en la que nadie de la Ejecutiva nacional de mi partido está informado".

"Pero es que además veo cómo en el grupo que tenemos de WhatsApp se va pidiendo que se informe a los integrantes de la Ejecutiva nacional y no hay respuesta hasta bien entrada la tarde para pasarlos prácticamente el argumentario que se estaba enviando a todos los cargos públicos".

Ese no es "el papel que tiene que jugar una Ejecutiva regional; esos son los detalles que empiezan a hacerme cambiar de opinión y a ver que no estoy de acuerdo ni con lo que se está haciendo ni con cómo se está haciendo", ha opinado.

CAMBIAR UN GOBIERNO POR UNA PRESIDENCIA

Según Franco, su decisión de no apoyar la moción de censura "no se tomó por una cuestión personal, sino, en primer lugar, por una cuestión de irresponsabilidad con el cargo público que ocupo" y, en segundo, porque "políticamente también era un mal negocio empezar a gobernar donde se había establecido un reparto de las consejerías donde el PSOE tenía más de un 60% de Gobierno regional y dentro las consejerías más importantes de todas".

La conclusión, ha añadido, es "que estábamos cambiando totalmente el Gobierno de la Región de Murcia en un momento en el que estamos gestionando una pandemia para otorgar una presidencia".

NO SON "UNAS VACACIONES EN EL CARIBE"

Ha recalcado que cuando su compañera "quería ser vicepresidenta" en ningún momento me opuso. "Desde el primer momento yo le he dicho a mi partido que estaría donde considerase que debía estar. Esa siempre ha sido mi respuesta" ya que "esto no lo hago por mantener el cargo.

Y es que gestionar una crisis sanitaria como la del coronavirus "es una gran responsabilidad" y "un honor", pero no "un privilegio y, ni muchísimo menos, unas vacaciones en el Caribe".

"Gestionar una pandemia es asumir una gran responsabilidad y seguir trabajando como estamos haciendo desde hace un año, sin parar ni un solo día de la semana y sin tener apenas descanso, eso es con lo que yo me he comprometido, con la labor que estoy desarrollando en el gobierno", ha apostillado, tras volver a remarcar que "jamás" puso como condición mantenerse en el cargo.