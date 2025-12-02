Fundación Hefame participa en la dotación de una farmacia en Togo para la elaboración de fórmulas magistrales - HEFAME

Fundación Hefame ha impulsado un nuevo proyecto de cooperación internacional, 'Construyendo juntos una farmacia en Togo', mediante el cual la entidad participa junto a Lasemi Cooperación y la ONGD Juan Ciudad, en la dotación de un servicio integral de farmacia a una zona especialmente deprimida de aquel país, Afagnan, que se centrará principalmente en la elaboración de fórmulas magistrales para facilitar el acceso a la medicación a la población más desfavorecida.

El objetivo del proyecto, que se empezó a gestionar en junio y se encuentra ya en pleno funcionamiento, es garantizar el acceso seguro, continuo y sostenible a tratamientos personalizados, especialmente a colectivos vulnerables como niños o pacientes con enfermedades raras, o a aquellos casos en los que la industria farmacéutica no ofrece soluciones específicas. La formulación magistral constituye una herramienta clave para adaptar los tratamientos a las necesidades específicas de los pacientes y asegurar la atención sanitaria incluso en contextos de desabastecimiento, según informaron fuentes de la cooperativa en una nota de prensa.

La farmacia, que se ubica en el Hospital Saint Jean de Dieu de Afagnan, dispone de un laboratorio de formulación magistral, orientado a mejorar la disponibilidad de medicamentos esenciales para las necesidades de los más de 100.000 habitantes de la zona, especialmente de aquellos productos que presentan roturas de stock o precios muy elevados.

La participación de Fundación Hefame en el proyecto ha facilitado la formación de los profesionales y la dotación de instrumental para la elaboración de las fórmulas requeridas por el personal médico del hospital, lo que incluye básculas, morteros, vasos de precipitado o recipientes para la conservación y distribución de los medicamentos, así como material de oficina y ordenadores, esenciales para la gestión del servicio farmacéutico y el correcto funcionamiento del laboratorio.

El compromiso con la sostenibilidad del proyecto en el tiempo se refleja también en la formación de cuatro profesionales locales que gestionarán el laboratorio de forma autónoma: el farmacólogo responsable del centro, el técnico y dos técnicos en formación.

Los miembros del equipo han recibido ya la formación teórica y práctica, de la mano de farmacéuticos socios de Hefame expertos en formulación magistral, para la elaboración de medicamentos a pequeña escala, tales como antisépticos tópicos, pomadas de cortisona y antibióticoso jarabes pediátricos, y ya han comenzado a trabajar en coordinación con el resto del personal médico y farmacéutico del hospital.

Este nuevo paso en Afagnan se enmarca en una estrategia más amplia de Fundación Hefame de impulsar servicios farmacéuticos esenciales y de calidad en zonas especialmente deprimidas de África, un proyecto que inició en 2022 con la puesta en marcha de un servicio de farmacia con laboratorio de fórmulas magistrales en la región senegalesa de Thíes. Durante los próximos dos años, Hefame desarrollará campañas de sensibilización y captación de fondos entre empleados, socios y población en general para dar continuidad al proyecto.