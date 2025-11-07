El Galeón Andalucía visitará Mazarrón la próxima semana antes de marcharse durante varios años a EEUU

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Galeón Andalucía visitará el fin de semana del 14 al 16 de noviembre el Puerto pesquero de Mazarrón. Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo de estos barcos que conectaban continentes y exploraban nuevos mundos.

Con cinco cubiertas accesibles al público, el Galeón Andalucía se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes descubrimientos.

Tras más de seis meses recorriendo puertos de toda Europa donde sus cubiertas han sido visitadas por más de 200.000 personas, a principios del próximo año cruzará el Atlántico y comenzará una gira americana.

Los visitantes podrán acercarse al navío desde el viernes, día 14, hasta el domingo 16, en horario de 10.00 a 18.30 horas, de manera ininterrumpida.

Las entradas se pueden reservar en la web de 'tickets.velacuadra.es'. Los centros escolares y asociaciones deberán programar su visita a través del correo 'ecampos@velacuadra.es'.