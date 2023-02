Ginés Ruiz Maciá deja el acta de concejal en el Ayuntamiento de Murcia y abandona Podemos

El portavoz del grupo municipal Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Murcia registrará su renuncia tras el Pleno ordinario de febrero



MURCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, ha anunciado este miércoles su decisión de no agotar el mandato en el Consistorio, dejar el acta y abandonar la formación morada.

En concreto, el también abogado presentará un escrito de dimisión por el cual renuncia a su acta de concejal tras el Pleno ordinario de febrero, y solicitará igualmente su baja del partido Podemos.

"No era un secreto que entre la actual dirección del partido y yo ha habido diferencias en las formas de hacer política, pero siempre he pensado que seguíamos cabiendo en el partido, porque de hecho nadie me había dicho expresamente lo contrario", tal y como ha señalado Ruiz Maciá.

Por ello, ha justificado su continuidad hasta hoy, pero ha lamentado que los últimos acontecimientos le han demostrado que su forma de hacer política "no cabe en Podemos" y, ante eso, no puede "continuar".

Preguntado sobre si el Podemos actual es el mismo al que entró en 2015, ha dicho que no. "Yo entré a un Podemos en el que cabía, con unas propuestas que son las que he defendido. Yo no me he movido", ha remarcado el todavía concejal, quien ha recordado que obtuvo más de 700 votos en las primarias del partido antes de los últimos comicios municipales.

Sin querer a entrar a valorar de forma directa la actitud de la dirección de Podemos en la Región para evitar contribuir a generar "ruido", ha dicho que él ha hecho un trabajo mientras ha pensado que "valía la pena hacerlo".

"Cada uno se define por lo que hace, y algunos por lo que dicen, porque no hacen", ha manifestado Ruiz Maciá, quien ha aclarado que "nunca" se dejará la política porque "todo", ha recalcado, "es política".

"He hecho política antes de entrar a un partido y antes de entrar en una institución. Y el viernes salgo de la institución y voy a seguir haciendo política. La política hay que hacerla porque si no te la hacen, y viendo cómo te la hacen yo prefiero intentar hacerla", ha manifestado.

En relación a si se plantea formar parte de otras formaciones políticas, el edil ha explicado que por el momento saldrá del Ayuntamiento. "Lo que pase pasado mañana yo ni voy a decir que sí, porque no lo sé, ni voy a decir que no, porque tampoco lo sé", ha dicho, tras señalar que es consciente de que ha habido "rumores" pero "en realidad no hay nada".

Al hilo, ha dicho que le gusta la iniciativa Sumar, liderada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. "Me encanta la iniciativa de Sumar como a muchos otros ciudadanos, y, como a ellos, me gustaría que le fuera bien a Sumar", ha manifestado al respecto.

EL ACTO DEL 4 DE FEBRERO, UN "PUNTO DE INFLEXIÓN"

Ruiz Maciá ha hecho así alusión a las palabras que pronunció la que será candidata de Podemos al Ayuntamiento de Murcia en las próximas elecciones municipales, Elvira Medina, en un acto el pasado 4 de febrero ante la ministra Irene Montero y numerosos cargos y candidatos de Podemos.

En concreto, ha lamentado que Medina dijo abiertamente que el Podemos que hay actualmente en el Ayuntamiento de Murcia no le representa. Todo ello, "entre los aplausos de la dirección regional del partido y Montero", según Ruiz Maciá. "Entenderéis que tras esas palabras y los aplausos de la dirección regional y la ministra, mi continuidad se hace imposible", ha apostillado.

Ha reconocido que el acto del sábado, 4 de febrero, representó un "punto de inflexión". Anteriormente, él sí había constatado esas ruedas de prensa "paralelas" orquestadas por Podemos y las iniciativas a las que a él no se le informaba.

"Más allá de eso, a mí nadie me había dicho que no le representaba como partido", según Ruiz Maciá. Esto se une a que "ya, con el tiempo que queda, el trabajo propositivo de aprobación y de acuerdos presupuestarios ya está hecho", por lo que cree que su permanencia en el cargo "no va a aportar nada".

Después del acto del sábado, 4 de febrero, ha reconocido que iba a tomar la decisión de dimitir "en caliente", pero ha admitido que, cuando ocupas puestos de responsabilidad, "a veces te tienes que tragar ese primer impulso".

Ha reconocido que habló con el alcalde, José Antonio Serrano, y le comunicó su voluntad de dimitir pero, al mismo tiempo, le trasladó la posibilidad de "aguantar" si el primer edil consideraba que al Ayuntamiento le interesaba llevar al Pleno una serie de iniciativas que se pudieran aprobar sin poner en peligro esa mayoría ajustada que existe actualmente. Por ello, ha aguantado hasta el Pleno de febrero, cumpliendo su último compromiso.

El abogado, que ha ejercido de portavoz del grupo municipal a lo largo de este mandato, se marcha "totalmente tranquilo" por su trabajo y su "compromiso por dejar una Murcia mejor". Ha recordado que se presentó a unas primarias que ganó y a unas elecciones con un programa electoral que ha "luchado" por poner "entre las prioridades del Equipo de Gobierno, tanto el de antes de la moción de censura como el de después".

Ha asegurado que las negociaciones y las conversaciones, basadas en el diálogo y el entendimiento, han sido su carta de presentación. "Se me acusa por el partido de 'no morder', y en eso les doy la razón; ni muerdo, ni creo que haya que hacerlo; yo no vine a morder a nadie, vine a intentar mejorar Murcia", ha aseverado.

Además, ha considerado que es un "error" hacer del "ataque" el centro de la acción política "desde un grupo minoritario del Ayuntamiento, con 2 concejales de 29 que componen el Pleno". A su juicio, es mejor apostar "por el entendimiento y el diálogo" si quieres conseguir algo bueno.

FUTURO DEL GRUPO MUNICIPAL

Con respecto a quién ocupará su lugar a partir de este viernes, ha comentado que el proceso obliga a tirar de la lista. Así, el número 3 es Andrés Campoy.

Al ser preguntado por qué sucederá con la otra concejala de Podemos en el Ayuntamiento, Clara Martínez, ha destacado que ha hablado con ella y le ha comunicado su decisión. "Ella está ahora mismo en situación de permiso por maternidad y, hasta donde yo he hablado con ella, afortunadamente va a continuar", ha remarcado Ruiz Maciá, quien ha destacado, no obstante, que tampoco puede hablar por ella.

LOGROS DEL GRUPO MUNICIPAL

En este sentido, ha hecho un repaso de algunos logros del grupo municipal y ha ensalzado que, con esta forma de hacer política, han conseguido cosas como la Oficina Municipal del IMV, el "importante aumento" de la plantilla de trabajadores sociales, la apertura de patios escolares para actividades deportivas, la instalación de medidores para conocer y poder mejorar la calidad del aire, entre otras cosas.

También ha subrayado "muchos proyectos" que están en tramitación técnica a la espera de ver la luz como el pabellón deportivo de Ronda Sur, nuevas escuelas infantiles, la restauración de Torre Falcón, o la ejecución de los entornos escolares seguros.

EL "PRINCIPAL" HITO: "SACAR AL PP"

Con todo, el abogado ha resaltado que el "mayor hito" de este mandato "ha sido, sin duda, sacar al Partido Popular del Gobierno de la Glorieta después de 26 años de gobiernos de derecha en el municipio". Además, ha reivindicado que este "logro" ha sido posible gracias al grupo municipal de Podemos.

Además, ha destacado que la moción de censura también sirvió, por un empeño personal, "para sacar a la ultraderecha de gobiernos en las juntas municipales donde no les correspondía gobernar".

Finalmente, el alcalde ha publicado en sus redes sociales un mensaje en el que lamenta que Ruiz Maciá se vea "abocado" a renunciar a su acta como concejal. "Los murcianos perdemos un gran político, trabajador y honesto que siempre ha buscado lo mejor para sus vecinas y vecinos", ha apostillado.