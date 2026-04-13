El Gobierno de España destina más de 6 millones para fomentar el empleo agrario en la Región de Murcia

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, preside la reunión de la Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha anunciado este lunes la aprobación de 6 millones de euros destinados a favorecer el empleo agrario, apoyar a los municipios rurales y reforzar la cohesión territorial, según ha informado la institución.

La decisión se ha formalizado en la reunión de la Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario, que ha dado luz verde a la distribución de fondos para la convocatoria de 2026.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aportará un total de 6.055.379,36 euros, manteniendo la misma cuantía que en el ejercicio anterior para garantizar la estabilidad del programa.

El delegado ha defendido esta medida como una muestra de "política útil" que acompaña a los municipios rurales y sostiene la actividad económica en el territorio.

Además, la Comisión ha aprobado el periodo de campaña agrícola específico para cada uno de los ayuntamientos participantes. La distribución de los fondos se ha realizado bajo criterios objetivos que incluyen indicadores de paro agrícola registrado, afiliación al sistema especial agrario y contratos realizados, además del criterio histórico de reparto.

Este programa beneficiará a un total de 22 municipios murcianos, atendiendo a su realidad social y laboral para asegurar el equilibrio territorial en la comunidad.

En cuanto a las asignaciones económicas, Lorca se sitúa como el municipio con mayor partida al recibir 1.364.175,28 euros. Le siguen Cieza, con 786.048,01 euros; Totana, con 682.001,59 euros; Moratalla, con 416.272,87 euros; Archena, con 344.920,30 euros; y Caravaca de la Cruz, con 309.420,11 euros.

La lista de beneficiarios incluye también a los ayuntamientos de Abarán, Alhama de Murcia, Calasparra, Cehegín, Librilla, Mula, Pliego, Puerto Lumbreras, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura, entre otros.

Según Lucas, esta inversión acredita el compromiso del Ejecutivo central con el medio rural y se traduce en oportunidades directas para los trabajadores del sector primario de la Región.