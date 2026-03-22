El Gobierno regional destaca el trabajo de las comunidades de regantes para ser más eficientes y reducir el consumo

Imágenes de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante la asamblea de la comunidad de regantes de Lorca. - CARM

MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha puesto en valor este domingo, jornada en la que se celebra el Día Mundial del Agua, el trabajo que realizan las comunidades de regantes de la Región de Murcia por ser más eficientes y reducir el consumo de agua.

Lo ha hecho la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, quien acompañó hoy a los agricultores de la comunidad de regantes de Lorca, que celebraban su asamblea. "Esta comunidad de regantes, con cerca de 10.000 agricultores, es todo un referente no solo en la Región sino en todo el Levante. Por eso esta mañana queríamos acompañarlos en su asamblea y poner en valor el esfuerzo que hacen ellos y el resto de agricultores de la Región por seguir liderando la modernización y tecnificación de la agricultura", afirmó.

Rubira destacó que en la Región de Murcia el 87 por ciento del regadío se ha modernizado y es localizado. Supera en este aspecto la media nacional en un 30 por ciento. "Esta misma semana hemos estado en el embalse de La Torrecilla, donde se ha instalado una planta solar flotante con la que se reducirá considerablemente la factura de la luz de esta comunidad de regantes. Instalaciones que hemos apoyado desde el Gobierno regional con más de 12 millones de euros en ayudas para la modernización y eficiencia energética de la que se han beneficiado más de 43.000 agricultores", añadió.

La titular de Agua destacó estos esfuerzos frente a quienes critican la labor de los agricultores. "Ellos trabajan cada mañana por hacer las cosas mejor, pero también necesitan disponer de agua tanto del Trasvase como de los pozos y la hoja de ruta puesta en marcha por el Gobierno de España solo les da más incertidumbre", aseguró.

Rubira reivindicó una auténtica planificación nacional en materia de agua con la que se pongan soluciones reales a los problemas que tienen los regantes.

"En la Región de Murcia entendimos hace muchos años el valor que tiene cada gota de agua y por eso hace 25 años, con la Ley de Saneamiento, se comenzó a hacer una apuesta decidida por la depuración y reutilización que, junto a la tecnificación agrícola, han sido claves. Hoy somos más eficientes gracias a esta agua de la que disponen nuestros regantes y seguimos apostando por la mejora en depuración sumando Inteligencia Artificial a los procesos gracias al proyecto Regenia, que estará totalmente operativo este verano", concluyó Sara Rubira.