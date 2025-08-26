El Gobierno regional diseña un proyecto para preservar la flora protegida y los árboles monumentales de Sierra Espuña

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha puesto en marcha un proyecto destinado a preservar la riqueza vegetal del Parque Regional de Sierra Espuña, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

"Este proyecto nace con el objetivo de proteger los árboles monumentales de Sierra Espuña, que es un símbolo de biodiversidad cuyas especies de flora y hábitats son únicos en el sureste español", ha dicho el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, al presentar esta iniciativa.

El proyecto, con el título 'Actuaciones para la conservación de árboles monumentales, hábitats de interés comunitario y especies de flora protegida amenazada en el Parque Regional de Sierra Espuña', contempla actuaciones para garantizar la viabilidad y el desarrollo de especies vegetales endémicas, árboles singulares y hábitats naturales prioritarios que caracterizan este parque.

Sierra Espuña destaca por su elevada diversidad vegetal, que incluye numerosas especies incluidas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida, así como árboles y arboledas monumentales protegidos por la Ley 14/2016, de Patrimonio Arbóreo Monumental.

A ello se suman hábitats de interés comunitario recogidos en la Directiva Hábitats de la Unión Europea, algunos de los cuales son únicos en la Región de Murcia y representan ecosistemas escasos a nivel nacional.

"La intervención busca reforzar la resiliencia del ecosistema, asegurando que el parque mantenga su biodiversidad frente a las alteraciones ambientales y otras amenazas", ha explicado el titular de Medio Ambiente.

Entre las acciones previstas se incluyen clareos para permitir que especies más sensibles tengan las condiciones de espacio y luz para prosperar y favorecer la regeneración de hábitats de interés prioritario; instalación y mantenimiento de vallados selectivos para proteger determinadas poblaciones vegetales frente a la presión de herbívoros silvestres; y la eliminación de especies competidoras en el entorno inmediato de árboles monumentales.

También destaca la creación de nuevos núcleos de especies de flora protegida, con el objetivo de mejorar la conectividad ecológica del entorno y diversificar los componentes de los ecosistemas; y el refuerzo de poblaciones vegetales vulnerables, especialmente en áreas de barrancos, ramblas y otras zonas sometidas a mayor estrés ambiental.

Los trabajos, que está previsto que se desarrollen durante los próximos meses, incluirán diagnóstico técnico, inventarios de especies, estudios fotográficos y cartográficos, así como el análisis sobre el terreno para diseñar las actuaciones más eficaces.

El proyecto cuenta con una inversión de 9.305 euros, financiados en un 60 por ciento con fondos europeos FEDER y el 40 por ciento restante con recursos propios de la Comunidad Autónoma.