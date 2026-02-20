Gobierno regional impulsa los Grupos de Acción Local, que contarán con 12 millones en ayudas Leader al desarrollo rural

La consejera Sara Rubira junto a los representantes de los cinco Grupos de Acción Local de la Región de Murcia - COMUNIDAD

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha suscrito los convenios de delegación de controles con los cinco Grupos de Acción Local (GAL) de la Región, que contarán con una dotación global de 12 millones de euros en ayudas Leader al desarrollo rural, una iniciativa de la Unión Europea enmarcada en la Política Agrícola Común y financiada a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha resaltado que estos acuerdos "refuerzan un modelo de cooperación estable y cercano al territorio", en el marco del programa Leader 2023-2027.

Esta firma supone el pistoletazo de salida para la publicación de las bases y convocatorias de ayudas que gestionará cada uno de los Grupos de Acción Local, destinadas a impulsar proyectos promovidos por agentes públicos y privados del medio rural.

Según Rubira, estos convenios "consolidan la colaboración total entre la Administración regional y los Grupos de Acción Local para garantizar que las ayudas Leader lleguen a los beneficiarios del medio rural, con una gestión eficaz y adaptada a la realidad de cada territorio".

La estrategia Leader en la Región cuenta con una dotación global de 12 millones de euros. De ellos, más de 8,1 millones se destinan directamente a la financiación de convocatorias públicas para proyectos que favorezcan la fijación de población, la mejora de servicios y la generación de oportunidades en los municipios rurales.

Rubira ha subrayado que "los GAL son una herramienta clave porque integran la visión de la población rural en las políticas públicas y actúan como dinamizadores de iniciativas que mejoran la calidad de vida en nuestros pueblos".

Las ayudas podrán beneficiar a entidades públicas locales, como ayuntamientos, mancomunidades, entidades locales menores y consorcios, así como a personas físicas y jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes, asociaciones, fundaciones, comunidades de regantes, consejos reguladores y otras entidades sin ánimo de lucro del medio rural.

El acuerdo "consolida un modelo de gobernanza compartida que reconoce el papel esencial del tejido económico y social rural y fortalece la cooperación entre la Administración regional y los territorios para avanzar hacia un desarrollo equilibrado, sostenible y generador de oportunidades".