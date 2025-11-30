El Gobierno regional subvenciona con cerca de 200.000 euros obras de consolidación en el Castillo de Moratalla

Interior del Castillo de Moratalla. - CARM

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a propuesta de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha concedido una subvención de cerca de 200.000 euros (198.458) al Ayuntamiento de Moratalla para la ejecución de obras de consolidación y estabilización de la fortaleza medieval de la localidad.

El Castillo de Moratalla, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1949, está constituido por seis torres unidas por lienzos de muralla en desigual estado de conservación, entre las que destaca la Torre del Homenaje, que data de mediados del siglo XV.

El enclave defensivo resultó de mucha importancia durante la etapa de la Reconquista e incluso tras la conquista del Reino de Murcia, debido a su condición de tierra de frontera con los musulmanes de Granada, que con frecuencia realizaron, o intentaron, incursiones en tierras murcianas.

En el año 2010 se llevaron a cabo actuaciones para recuperar el nivel del patio, alrededor del brocal del pozo, y se recuperaron los espacios de la bodega y el jaraíz aparecidos en las excavaciones de 2005, con una cubierta utilizable como posible escenario. Se sustituyó también la escalera de acceso a la Torre del Homenaje y se consolidaron los lienzos del recinto, con la reposición de uno de ellos que se había desplomado.

Sin embargo, el pasado año 2024, el Ayuntamiento alertó de nuevos daños en uno de los lienzos del patio y de grietas en el interior de la citada torre, además del desplazamiento del sillar de clave de la aspillera localizada en el muro sur, lo que ha llevado a la Comunidad Autónoma a subvencionar las obras de restauración planeadas.