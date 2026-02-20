González Veracruz llama a convertir la Región en polo de talento tecnológico que contribuya a la Comunidad de IA

Presentación del Talent Arena en Murcia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha presentado este viernes en Murcia el Talent Arena, el principal evento europeo dedicado al talento digital, donde ha llamado a convertir la Región en polo de talento tecnológico que contribuya a la Comunidad de Inteligencia Artificial (IA).

El acto se ha celebrado en el marco del Mobile World Congress de Barcelona y que está organizado por la Fundación MWC Barcelona en colaboración con la Secretaría de Estado, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región.

Durante su intervención, González Veracruz ha expresado su "orgullo" por presentar este evento en su tierra y ha subrayado que la elección de Murcia junto a capitales como Madrid, Valencia o Zaragoza responde a "la existencia de una base real de creatividad, capacidad tecnológica y potencial de crecimiento por todo el territorio".

Además, ha puesto énfasis en el impacto que este tipo de eventos puede tener en los jóvenes, "ya que el Talent Arena es una oportunidad para desarrollar ideas, emprender proyectos innovadores y participar activamente en la transformación tecnológica del país".

La secretaria de Estado ha agradecido a la Universidad de Murcia la acogida del encuentro y a todos los inscritos. "Es el lugar de España en el que más inscritos ha habido de las distintas presentaciones del Talent Arena que hemos hecho", ha dicho.

Así, ha subrayado que desde el Gobierno es "clave" presentar esta iniciativa a toda la sociedad murciana, pero muy especialmente a los estudiantes, desarrolladores, ingenieros y el ecosistema de la inteligencia artificial.

Asimismo, ha puesto el foco en 'ALIA', "un modelo español, público, soberano, muy importante hoy día, a disposición de los españoles. Hemos hecho retos como el Desafío ALIA, donde ya hay mil españoles, donde hay murcianos y murcianas 'cacharreando' este modelo público".

Esto, a su juicio, "significa formación, preparación para las nuevas oportunidades laborales que va a generar la inteligencia artificial, pero sobre todo que en la ambición que tenemos de país, desde el Gobierno, en la posición que tenemos en España en la inteligencia artificial, que ya estamos en los séptimos en competitividad del mundo, según la Universidad de Stanford".

También ha puesto el acento en el talento, el alumnado y los desarrolladores, haciendo una llamada a "cualquier persona de la Región de Murcia que tenga energía y ganas, tiene un sitio para hacer innovación colectiva, para hacer soberanía, patriotismo tecnológico, que es al fin y al cabo lo que estamos haciendo con el Talent Arena, con 'ALIA' y también con la Comunidad de Inteligencia Artificial".

En esta línea, González Veracruz ha destacado "el papel estratégico que debe tener el futuro centro de chips ciberseguros que se va a ubicar en la Región, Quantix Edge Security, como un hito que puede actuar como motor de atracción de talento tecnológico".

"Este proyecto ha surgido del conocimiento generado de la universidad pública, y llamamos a que genere un 'efecto llamada tecnológico' capaz de atraer empresas, investigadores y profesionales cualificados a la Región", ha comentado.