La Guardia Civil detiene a dos personas y esclarece una veintena de robos en vehículos en Cartagena y La Unión

Vehículo con la ventanilla fracturada - GUARDIA CIVIL

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres con un dilatado historial delictivo como presuntos autores de una veintena de delitos contra el patrimonio cometidos en Cartagena y La Unión, según ha informado la Benemérita.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes han recuperado dos vehículos sustraídos y gran cantidad de objetos robados en los automóviles.

Las actuaciones se iniciaron el pasado verano, cuando los integrantes del Equipo de Investigación de Cartagena abrieron una investigación tras detectar un considerable incremento de delitos contra el patrimonio.

Los primeros pasos de la operación permitieron a los guardias civiles constatar que los delitos se cometían en distintas localidades del municipio cartagenero y con un mismo 'modus operandi', consistente en el uso de la fuerza para fracturar la ventanilla trasera izquierda del vehículo con el fin de acceder a su interior y sustraer los objetos de valor.

El Equipo de Investigación del Instituto Armado realizó numerosas inspecciones técnico-oculares y recabó indicios en los lugares donde se cometían los robos, lo que condujo a los guardias civiles hasta dos experimentados delincuentes de la ciudad portuaria.

Además de los robos con fuerza, los investigadores detectaron un aumento de sustracciones de vehículos en el término municipal de Cartagena, por lo que se estableció de forma paralela un dispositivo.

Fruto de la investigación y mientras se desarrollaba un dispositivo en el barrio cartagenero de Santa Lucía, los guardias civiles localizaron uno de los vehículos sustraídos. En el momento de la intervención, el Equipo de Investigación observó a dos personas manipulando el maletero que coincidían con los sospechosos del caso.

Al percatarse de la presencia policial, estos intentaron huir, pero los agentes frustraron la fuga al instante.

Los investigadores llevaron a cabo una inspección de la zona donde se practicaron las detenciones y recuperaron las llaves del vehículo, varios teléfonos móviles y tarjetas de crédito sustraídas.

Posteriormente, en el registro del vehículo recuperado aparecieron numerosos objetos que han sido reconocidos por distintos perjudicados como sustraídos en robos anteriores.

La actuación culminó con dos detenidos como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, robo o hurto de uso de vehículo y daños, así como la recuperación de dos vehículos sustraídos y gran cantidad de objetos sustraídos.

El análisis de la información obtenida durante la investigación ha permitido esclarecer, hasta el momento, una veintena de hechos delictivos cometidos en El Algar, Cabo de Palos, Los Urrutias, Cartagena y La Unión.

La Guardia Civil continúa con la investigación abierta y no descarta el esclarecimiento de más delitos y la vinculación a estos de otras personas.