La Guardia Civil intercepta y auxilia 6 embarcaciones con 52 inmigrantes irregulares a bordo en las costas de la Región

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil interceptó, rescató y auxilió a lo largo de la jornada de ayer viernes un total de 52 migrantes irregulares, 38 varones adultos, dos mujeres adultas y 12 menores, que viajaban a bordo de seis embarcaciones precarias y que llegaron a distintos puntos de la costa de Águilas, Mazarrón y Cartagena.

La primera de ellas, con seis adultos y un menor, fue detectada por el SIVE a 17 millas al sur de Cabo Tiñoso e interceptada por agentes de Guardia Civil en la rambla de las Moreras. En la segunda, detectada a 17 millas al sur de San Juan de los Terreros, viajaban ocho personas, cuatro varones adultos, dos mujeres adultas y dos menores, que fueron interceptados en Calabardina.

La tercera de ellas fue interceptada a 7,5 millas de Monte Cenizas, en Cartagena, con un total de once varones adultos. Y la cuarta, en la que viajaban cuatro varones adultos y cinco menores, fue interceptada por la Guardia Civil a seis millas de Monte Cenizas.

La quinta, detectada a seis millas al suroeste de Monte Cenizas, fue interceptada en Escombreras con un total de siete personas, cuatro varones adultos y tres menores. La última fue detectada por el SIVE a ocho millas al sureste de la estación de Percheles, Mazarrón, cerca de la medianoche e interceptada la playa de Percheles con 10 inmigrantes, nueve varones y un menor de edad.

Tras la pertinente revisión médica, Cruz Roja certificó que todos los inmigrantes, de supuesta nacionalidad argelina, estaban en buen estado de salud antes de entregarlos a Policía Nacional en Cartagena para iniciar los correspondientes trámites de acogida y/o devolución.

El delegado del Gobierno ha agradecido a todos los profesionales de Guardia Civil, Cruz Roja y Policía Nacional implicados en este dispositivo estatal de rescate el enorme esfuerzo que realizan a diario para interceptar, auxiliar y salvar la vida de estos inmigrantes que viajan hasta nuestras costas en condiciones tan precarias.

"Cuando desgraciadamente fallece alguna persona inmigrante en esta travesía, nos damos cuenta del verdadero drama por el que pasan estas personas. Por eso, hay que reconocer y agradecer todos los días el mérito de nuestros servidores públicos y organismos como Cruz Roja, pues, con su impresionante trabajo, rescatan y salvan la vida a los inmigrantes que se ven forzados a huir de su país en estas condiciones", ha valorado Francisco Lucas.