Guardiola (PP): "Con el PSOE de Sánchez, 1,2 millones de vehículos en la Región pagan un 30% más por llenar el depósito"

MURCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, ha denunciado que "con el PSOE de Pedro Sánchez, 1,2 millones de propietarios de vehículos en la Región de Murcia pagan un 30 por ciento más por llenar el depósito", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

En este sentido, ha asegurado que "echar carburante cuesta a los ciudadanos de la Región un 25 por ciento más, en el caso de la gasolina, y un 30 por ciento más si es diésel, lo que hace que los ciudadanos paguen hasta 100-150 euros más al mes".

Para Guardiola "esto es un auténtico disparate, un nuevo atraco al bolsillo de los ciudadanos, que ya no pueden más porque son los precios más elevados de la última década".

Al respecto la 'popular' ha asegurado que "los más afectados los trabajadores, la clase media y obrera, que tienen que desplazarse a su trabajo o centro de estudios, les cuesta llenar el depósito del vehículo 20 euros más ahora que hace un año".

Desde el PP se exige a Pedro Sánchez que actúe de inmediato y no mire hacia otro lado, porque "es un Gobierno irresponsable que no adopta medidas para ayudar a los ciudadanos, sino que los asfixia". Pero, lamentablemente, "esto no son los únicos precios que han subido, porque la luz ha subido un 75 por ciento más, la cesta de la compra, el butano" y a "los ciudadanos no les salen las cuentas para llegar a fin de mes", ha remarcado la portavoz del PPRM.

En este sentido, ha dicho que "el Gobierno social-comunista decía que solo iba a subir impuestos a los ricos, pero la realidad es que los trabajadores y las clases medias son las que están sufriendo la subida de los precios".

Además, en palabras de la portavoz, "la Región cuenta con una de las flotas frigoríficas más importantes de España y con más de 3.800 empresas de transporte que se están viendo afectadas por esta subida".

Con todo, en palabras de la portavoz, "la Región cuenta con una de las flotas frigoríficas más importantes de España y con más de 3.800 empresas de transporte que se están viendo afectadas por esta subida".