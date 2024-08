Guardiola (PPRM) reclama a Sánchez "menos vacaciones y más atender a todos los presidentes autonómicos"

MURCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional y portavoz del PP de la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, ha reclamado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "menos vacaciones y más atender a todos los presidentes autonómicos", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Guardiola ha reprochado a Sánchez "su deslealtad institucional al reunirse con Illa y Zapatero en Lanzarote, abriendo otra brecha entre comunidades y españoles", y ha recalcado que "lo más descarado es la falta de respeto institucional", ya que "está provocando que haya ciudadanos de primera y de segunda".

"Sánchez lleva incumpliendo más de dos años la obligación de convocar la Conferencia de Presidentes para no dar la cara porque sabe que está en minoría y sin apoyos", ha comentado la dirigente 'popular', que ha recordado que el último encuentro se produjo en marzo de 2022.

A este respecto, ha sostenido que "se está incumpliendo de manera flagrante la ley que regula esta Conferencia", ya que establece que la reunión "debe producirse dos veces al año", y ha invitado a que "Sánchez vuelva ya de sus vacaciones para afrontar los problemas de España".

"Uno no puede irse sin dejar los deberes hechos, sobre todo si los españoles le estamos pagando la fiesta. Pedro Sánchez debería tomar nota de Feijóo que se reunirá a principios de mes con los barones del PP, la mayoría territorial de España", ha comentado.

Además, Guardiola ha subrayado que "el gasto estatal en asesores nombrados a dedo sube un 65% en la 'era Sánchez', el desembolso en nóminas del personal eventual rebasa los 41 millones solo en el primer semestre y la plantilla de profesionales de confianza del actual Ejecutivo supera los 1.600 efectivos".

"No tenemos un presidente a tiempo completo, tenemos un fijo discontinuo que no resuelve los problemas que él ha creado", ha lamentado, por lo que le ha pedido "más seriedad e implicación". "Pedro Sánchez no atiende sus obligaciones. Lleva un mes desaparecido y sin dar la cara ante los problemas de España", ha añadido la portavoz del PPRM.

"Es un presidente al que le explota la corrupción en su entorno más cercano, deja escapar a Puigdemont, provoca un caos en estaciones y aeropuertos, calla y consiente ante la vulneración de derechos humanos en Venezuela y deja solas a las Comunidades autónomas ante la crisis migratoria", ha concluido Guardiola.