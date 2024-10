Guevara valora el carácter "vertebrador" de la Guardia Civil por su despliegue en las zonas menos pobladas de la Región

Guevara y el coronel de la 5ª Zona han presidido los actos conmemorativos de la Virgen del Pilar, patrona de la institución

MURCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, ha valorado este viernes el "carácter vertebrador" de la Guardia Civil y la "importancia de su despliegue en las zonas menos pobladas de la Región de Murcia", que contribuye a dar respuestas a las dificultades de las áreas rurales y de las zonas en declive demográfico.

"El Gobierno de España ha aprobado un Plan específico de Acción de la Guardia Civil de 'Seguridad frente al Reto Demográfico', lo que la convierte en el primer departamento que acomete una iniciativa de este tipo", ha dicho en su intervención durante el acto conmemorativo de la Virgen del Pilar, patrona de la institución, que ha presidido junto a Francisco Pulido, coronel Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil.

Guevara ha indicado que con la reciente incorporación de 89 nuevos guardias alumnos se priorizará su presencia en unidades territoriales de seguridad ciudadana, haciendo especial incidencia en la España del reto demográfico, según informaron fuentes de la Delegación en un comunicado.

"Son guardias que vienen de todos los rincones de España y que asumen con honor y entusiasmo el compromiso inmediato de servir en algunas de las localidades menos pobladas de la Región, dando sentido al carácter vertebrador de la Benemérita y al empeño del Gobierno de España de implicar a la institución en su plan de 130 medidas frente al reto demográfico", ha añadido.

Guevara ha destacado que la incorporación de estos agentes supone una importante mejora de la cobertura en la Región de Murcia, que alcanza el 95,87% de media.

La delegada del Gobierno ha asegurado que la evolución, crecimiento y modernización de la Guardia Civil la han convertido en protagonista indiscutible de nuestra propia historia. "Y por eso la Guardia Civil es la España misma, un espejo y un termómetro de sus anhelos y sus problemas, de sus matices y sensibilidades, un espacio abierto, tolerante, democrático y profesionalizado en el que cada vez más personas sin vínculos o tradición familiar en el cuerpo deciden desarrollar sus carreras profesionales y canalizar su vocación de servicio público", ha asegurado.

Por su parte, el coronel Francisco Pulido ha indicado que la festividad de la patrona del Cuerpo es la efeméride más significativa "para todos los que vestimos este uniforme, tanto desde el punto de vista corporativo como institucional".

El coronel ha manifestado la necesidad de perseverar en la optimización del potencial de servicio disponible en la Región, tanto en la prevención general de la seguridad ciudadana como en la actuación policial de las especialidades funcionales de la Guardia Civil.

"Pues, si bien lo que no ocurre no tiene estadística, no debemos olvidar que, si a veces no ocurre, es sencillamente merced a los servicios preventivos que desempeña la Guardia civil, y que éstos precisan un notable esfuerzo de personal y medios para su sostenimiento", ha concluido.

CONDECORACIONES

Durante el acto, la Guardia Civil ha condecorado a cuarenta personas, veinticinco con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil, con distintivo blanco, y quince con la Cruz al Mérito Militar, con distintivo blanco.

Entre los condecorados con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil, con distintivo blanco, se encuentran David Castillejos, magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia; Francisco Asís Manuel González, subdirector Dirección General de Industria, Obras y Minas CARM; Antonio Redondo, jefe de servicio Dirección General de Industria, Obras y Minas CARM; Tomás Ros, jefe de servicio Instituto Medicina Legal Murcia; y Miguel Carvajal, inspector Policía Nacional.