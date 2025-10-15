Habilitan los pabellones de Los Martínez del Puerto y Avileses para el aseo de los afectados por el corte de agua

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha informado de que, debido al corte temporal del suministro de agua potable que afecta a diversas pedanías del campo de Murcia como consecuencia de las recientes lluvias, se han habilitado los pabellones de deportes de Los Martínez del Puerto y Avileses para que los vecinos afectados puedan asearse y hacer uso de las instalaciones higiénicas básicas.

El pabellón de Los Martínez del Puerto permanecerá abierto en horario de 15.30 a 23.00 horas, mientras que el pabellón de Avileses estará disponible de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 23:30 horas, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Ambos recintos cuentan con duchas, aseos y vestuarios totalmente operativos, dispuestos para atender las necesidades de los usuarios y garantizar el correcto uso de las instalaciones.

Además, Protección Civil ha habilitado el teléfono 648118523 de 9.00 a 20.00 horas para coordinar la entrega de agua a personas mayores o con movilidad reducida en sus domicilios. Quienes hagan uso de este servicio deben disponer de envases para su almacenamiento.