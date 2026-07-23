Hefame y centro formativo Mope impulsan la formación de los profesionales de farmacia con nuevas titulaciones

Archivo - Revisión auditiva, otorrino, problemas de audición, pérdida auditiva. - CEDIDA / OI2 - Archivo

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hefame y Mope, centro de Formación Profesional online especializado en Sanidad, han suscrito un acuerdo marco de colaboración para incorporar a Aula Hefame un nuevo ciclo de cursos dirigidos a titulares de farmacia y a los profesionales de sus equipos, con el fin de ayudarles a ampliar su cualificación y adquirir nuevas competencias que les permitan responder a la evolución de la farmacia comunitaria y a las necesidades de los pacientes.

A través de esta colaboración, los farmacéuticos podrán acceder a la formación completamente online del Grado Superior en Audiología Protésica y al título propio de Técnico Auxiliar en Audiología, mientras que sus empleados podrán cursar el ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

Estos cursos les proporcionarán conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar nuevas capacidades profesionales, reforzar la atención que prestan a los pacientes e incorporar servicios que aporten un mayor valor a la farmacia.

De esta forma, el Grado Superior en Audiología Protésica prepara a los farmacéuticos para desarrollar competencias relacionadas con la evaluación de la audición, la adaptación de prótesis auditivas y el asesoramiento al paciente, permitiendo a la farmacia incorporar un servicio cada vez más demandado que amplía su papel asistencial, especialmente en aquellas zonas donde la oferta especializada es limitada.

El ciclo de Grado Medio de Técnico en Farmacia y Parafarmacia, por otro lado, proporciona una formación integral sobre el funcionamiento de la oficina de farmacia y la dispensación de medicamentos y productos sanitarios bajo la supervisión del farmacéutico.

Además, capacita para desarrollar tareas de atención al paciente y asesoramiento en dermofarmacia, nutrición, fitoterapia y otras categorías de parafarmacia, contribuyendo a reforzar la cualificación de los equipos.

La oferta se completa con el título propio de Técnico Auxiliar en Audiología, diseñado para aportar conocimientos específicos que complementan la implantación de servicios de salud auditiva en la farmacia y permiten ofrecer una atención más especializada y cercana a los pacientes.

Con esta iniciativa, Hefame continúa reforzando su compromiso con la formación continua de los farmacéuticos, poniendo a su disposición programas impartidos por entidades de reconocido prestigio que les permitan incorporar nuevos conocimientos, mejorar sus competencias y afrontar con éxito los retos presentes y futuros del sector farmacéutico.