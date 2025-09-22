Herido el conductor de un camión al volcar en la carretera RM-F14, en Torre Pacheco

TORRE PACHECO (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han rescatado y trasladado al hospital al conductor de un camión que ha resultado herido tras volcar el vehículo que conducía en la carretera RM-F14 (Torre Pacheco-El Jimenado) a su paso por el polígono industrial La Estrella de Torre Pacheco.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas sobre el accidente a partir de las 13.45 horas, en las que los testigos han indicado que un camión había volcado y que su conductor estaba herido y atrapado en el interior de la cabina, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Hasta el lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

A la llegada de los bomberos, el herido ya estaba fuera del camión, así que sido estabilizado por los sanitarios del 061 y trasladado al hospital Los Arcos del Mar Menor.