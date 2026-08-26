Herido muy grave un hombre tras incendiarse su motosierra mientras trabajaba en una finca de Fuente Álamo

FUENTE ÁLAMO (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

Servicios sanitarios de emergencias han atendido y trasladado al hospital a un hombre de 40 años que ha resultado herido de gravedad al incendiarse la motosierra con la que trabajaba en una explotación agrícola del paraje de Los Paganes, en Fuente Álamo.

El '1-1-2' ha recibido una llamada a las 10.03 horas en la que una persona alertaba de que se había producido un incendio de rastrojos y un hombre había resultado herido, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

A su llegada, la patrulla de la Guardia Civil ha especificado que se trataba de un hombre que se había quemado mientras trabajaba escardando con una motosierra.

Los bomberos han sofocado el incendio y los sanitarios han estabilizado y trasladado al herido a la Unidad de Quemados del hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, afectado por quemaduras muy graves en todo el cuerpo.

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia ha sido informado del accidente.