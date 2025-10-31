Hernández (FRECOM): "Hoy no se ha perdido solo un decreto, se ha perdido una oportunidad"

El presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM), José Hernández - FRECOM

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM), José Hernández, ha lamentado este viernes que no haya salido adelante el Decreto Ley de Vivienda Asequible de la Comunidad en la Asamblea Regional por los votos en contra de Vox, PSOE y Podemos-IU-AV.

"Hoy no se ha perdido solo un decreto, se ha perdido una oportunidad", ha dicho Hernández, quien ha defendido que la norma, "desde un punto de vista técnico y sectorial", contenía "herramientas útiles para reactivar la promoción de vivienda en un momento de elevada necesidad social".

Para Hernández, "el problema no ha estado en el contenido, sino en la gestión política" porque "no se ha producido el necesario diálogo previo entre el Gobierno regional y los grupos parlamentarios" y "no se ha buscado el consenso".

A este respecto, el responsable de la patronal murciana de la construcción ha remarcado que "esta forma de actuar genera frustración, paraliza soluciones y transmite inseguridad jurídica" y ha recalcado que "las reformas necesarias no pueden depender del clima político".

"Como empresarios, y también como ciudadanos, nos preocupa que reformas necesarias no salgan adelante por falta de entendimiento. La política útil es la que suma, escucha y construye. Hoy no se ha perdido solo un decreto, se ha perdido una oportunidad", ha zanjado Hernández.