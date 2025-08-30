Un hombre de 50 años resulta herido grave tras caer de un tercer piso mientras trabajaba en Molina de Segura

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han tenido que atender a un hombre, de 50 años de edad, que ha resultado herido grave tras caer de un tercer piso mientras trabajaba en la urbanización Altorreal, en el municipio de Molina de Segura.

A las 14.30 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibió una alerta informando sobre un accidente laboral en la Avenida del Golf, en la citada urbanización. Según los informes, un trabajador había caído desde un tercer piso.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Molina de Segura y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del '061'.

El personal sanitario atendió al herido, un hombre de unos 50 años, quien presentaba un grave traumatismo. Tras la intervención, el trabajador fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca para recibir atención especializada.