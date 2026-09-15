El hospital Rafael Méndez de Lorca contará con un nuevo sistema integral de protección contra incendios - CARM

LORCA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca contará en los próximos meses con un nuevo sistema integral de protección contra incendios, una actuación en la que la Consejería de Salud, a través del Servicio Murciano de Salud (SMS), está invirtiendo 745.000 euros para incrementar la seguridad de pacientes, profesionales y visitantes del Área III de Salud.

Las obras se enmarcan en el Plan Director del centro hospitalario e incorporarán soluciones tecnológicas destinadas a detectar con mayor rapidez posibles conatos de incendio y facilitar la evacuación y la actuación de los equipos de emergencia, según ha informado el Gobierno regional.

En concreto, se está sustituyendo por completo el sistema de detección y alarma, con la instalación de nuevas centrales de incendios, detectores de humo, pulsadores de alarma, sirenas y módulos de control. Los equipos antiguos están siendo retirados de forma progresiva.

Asimismo, se renovará el sistema de megafonía de emergencia, de manera que el hospital dispondrá de un equipo capaz de emitir mensajes de evacuación, tanto grabados como en directo, para informar a pacientes, visitantes y trabajadores de las instrucciones que deben seguir en caso de emergencia.

En los últimos años, el Gobierno regional ha realizado otras actuaciones de mejora en el hospital Rafael Méndez, entre ellas la ampliación del Servicio de Urgencias, la renovación de la planta de Maternidad y Ginecología, la adecuación de los espacios de los servicios de Radiología y TAC y la mejora del Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos para aumentar su capacidad.