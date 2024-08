El hospital Reina Sofía, premiado por su trabajo sobre monitorización de fármacos biológicos de alta resolución

MURCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Farmacia del hospital Reina Sofía ha sido distinguido con el primer premio en el concurso nacional Farmaimpulso 2024 por su trabajo 'Implantación de un servicio de monitorización de fármacos biológicos de alta resolución: hacia una medicina de precisión en pacientes con enfermedades inmunomediada', según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El sistema de TDM (Therapeutic Drug Monitoring) de alta resolución, desarrollado por el Reina Sofía, representa un avance significativo en la atención a pacientes con enfermedades inflamatorias mediadas por el sistema inmune.

Con este motivo, el consejero de Salud ha visitado este lunes el centro hospitalario, donde ha explicado que este nuevo sistema de trabajo "permite ajustar las dosis con precisión en tiempo real, lo que garantiza una respuesta óptima y ganar eficacia en los tratamientos".

Esta tecnología personalizada "no solo mejora la calidad de vida del paciente al evitar dosis subóptimas o excesivas, sino que también optimiza el uso de recursos sanitarios, un aspecto clave en la gestión eficiente de la atención médica", ha indicado Pedreño.

Con este reconocimiento, el centro hospitalario reafirma su posición de liderazgo en la vanguardia de la atención médica, demostrando su compromiso continuo con la innovación y la excelencia en la atención farmacéutica.

Este logro adquiere especial importancia dada la prevalencia de enfermedades crónicas que afectan al sistema inmunitario como la artritis reumatoide, artritis psoriásica, psoriasis, espondilitis anquilosante, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, que impactan a aproximadamente 2,5 millones de personas en España.

Por otra parte, el titular de Salud ha resaltado el trabajo que se impulsa desde las comisiones de farmacia en la evaluación de nuevos medicamentos.

Muestra de ello es la reciente publicación, desde este servicio, en la revista médica más importante y antigua del mundo, The New England Journal of Medicine, sobre un nuevo tratamiento para el Covid-19 (Simnotrelvir) que valoraba si la balanza beneficio-riesgo era adecuada.

El pasado abril se llevó a cabo un evento que congregó a más de 150 farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria de todo el país. Esta reunión, realizada en colaboración con Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson y respaldada por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), destacó por su relevancia e impacto en el sector.

CERTIFICACIÓN SERVICIO DE FARMACIA

Según han explicado desde la Comunidad, "el compromiso de este equipo en su apuesta por la mejora continua de la calidad de la atención que presta a los pacientes se ha visto reflejado en la obtención de la certificación ISO 9001 en marzo de 2023, y la superación de la auditoría de seguimiento en marzo de 2024".

El hospital Reina Sofía ha sido uno de los seis seleccionados en toda España de los 22 presentados de todo el país, que ha obtenido una beca para acceder a la certificación Q-PEX, que avala la calidad en el área de Atención a Pacientes Externos. Le acompaña en este hito en la Región el Servicio de Farmacia del hospital Virgen de la Arrixaca.

Esta herramienta de certificación, desarrollada por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, se concede progresivamente a los servicios que tras someterse a una auditoria demuestran el cumplimiento de requisitos de excelencia en calidad en esta área. Actualmente, solo disponen de ella 10 servicios de Farmacia en toda España.