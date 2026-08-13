El Hospital Santa Lucía consolida su unidad de patología nodular tiroidea como referente regional

El especialista Manuel Carpio en la Unidad de Patología Nodular Tiroidea - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Patología Nodular Tiroidea del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario Santa Lucía, perteneciente al Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, ha consolidado durante 2025 su actividad asistencial como unidad de referencia regional en el diagnóstico y seguimiento de la patología tiroidea.

Se trata de la primera unidad específica de Patología Nodular Tiroidea de la Región de Murcia con una estructura asistencial definida y un elevado volumen de exploraciones ecográficas. Además, es la única de ámbito regional que realiza procedimientos de punción aspiración con aguja fina (PAAF) con valoración inmediata y coordinación directa con el Servicio de Anatomía Patológica, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La Unidad permite abordar de manera rápida, eficiente y con altos estándares de calidad una patología de gran prevalencia en la población adulta, estimada entre el 60 y el 70 por ciento. "Este modelo asistencial ha contribuido además a mejorar la capacidad diagnóstica, agilizar la respuesta clínica y aumentar la satisfacción de los pacientes", han indicado.

Los especialistas destacan que "la visión integral del endocrinólogo permite no solo realizar un diagnóstico ecográfico de calidad, sino también mejorar la detección precoz del cáncer de tiroides y ofrecer una atención más rápida, resolutiva y eficiente".

Asimismo, la Unidad aplica criterios diagnósticos estandarizados y reconocidos internacionalmente, como la clasificación ACR-TIRADS, y cuenta con la colaboración del Servicio de Anatomía Patológica para la valoración 'in situ' de las PAAF, lo que mejora la precisión diagnóstica y optimiza la indicación de biopsias y cirugías. Estas actuaciones implican una alta capacidad resolutiva y eficiencia.

En el ámbito asistencial, cerca de la mitad de los pacientes pudieron recibir el alta y continuar seguimiento en Atención Primaria, lo que evidencia la elevada capacidad resolutiva de esta consulta de alta resolución.

Igualmente, la actividad desarrollada durante 2025 también ha supuesto un impacto positivo en términos de eficiencia y sostenibilidad, al reducir derivaciones a Radiodiagnóstico y contribuir a disminuir las listas de espera para exploraciones ecográficas y procedimientos intervencionistas.

CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN

La Unidad de Patología Nodular Tiroidea funciona como una consulta de alta resolución centrada en las enfermedades de la glándula tiroides. Está coordinada por el doctor Luis Marín Martínez y cuenta con la participación de otros dos especialistas del Servicio de Endocrinología y Nutrición, en estrecha colaboración con Anatomía Patológica.

Durante 2025 se realizaron un total de 361 ecografías cervicales destinadas principalmente al estudio de nódulos tiroideos, bocio multinodular, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo y seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides.

Del total de pacientes valorados, el 82,3 por ciento fueron mujeres, lo que refleja la elevada prevalencia de la patología tiroidea en la población femenina. El motivo de consulta más frecuente fue el nódulo tiroideo, presente en casi siete de cada diez casos atendidos.

Los estudios ecográficos identificaron principalmente tiroides multinodular o bocio multinodular, seguido de nódulo tiroideo único.

Además, la Unidad indicó 46 procedimientos PAAF, de los cuales 12 se realizaron directamente en la propia consulta especializada, reduciendo derivaciones externas y tiempos de espera.

Entre los objetivos previstos para 2026 destacan la ampliación de la consulta especializada, el refuerzo de la técnica ECO-PAAF y la incorporación de tratamientos mínimamente invasivos, como la radiofrecuencia o la etanolización nodular tiroidea, que podrían reducir el número de cirugías de tiroides.

Asimismo, la Unidad prevé implementar estudios moleculares avanzados que permitan mejorar el manejo de citologías indeterminadas y optimizar la toma de decisiones clínicas en pacientes con sospecha de malignidad.