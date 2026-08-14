El hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza instala un aseo adaptado para pacientes ostomizados - CARM

CIEZA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza ha instalado un aseo adaptado para pacientes ostomizados, destinado a facilitar el vaciado de la bolsa y el cuidado de la ostomía.

El nuevo espacio está ubicado en la tercera planta del hospital, junto a la Unidad de Hospitalización Quirúrgica, y cuenta con un inodoro elevado, una encimera de apoyo, grifo extensible, espejo corporal y productos específicos de higiene. También dispone de señalización para facilitar su localización, según ha informado la Comunidad.

El Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, que atiende a pacientes de Cieza, Abarán y Blanca, cuenta además desde 2013 con una consulta de Enfermería especializada en ostomías en el área de Consultas Externas. En ella se ofrece información, educación sanitaria, seguimiento clínico y apoyo a pacientes y familiares.

En la Región de Murcia unas 2.000 personas llevan una bolsa de ostomía, necesaria para recoger los desechos corporales tras determinadas intervenciones quirúrgicas que requieren una abertura en la pared abdominal.