El hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza instala un aseo adaptado para pacientes ostomizados

El hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza instala un aseo adaptado para pacientes ostomizados
El hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza instala un aseo adaptado para pacientes ostomizados - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 14 agosto 2026 10:17
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CIEZA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza ha instalado un aseo adaptado para pacientes ostomizados, destinado a facilitar el vaciado de la bolsa y el cuidado de la ostomía.

El nuevo espacio está ubicado en la tercera planta del hospital, junto a la Unidad de Hospitalización Quirúrgica, y cuenta con un inodoro elevado, una encimera de apoyo, grifo extensible, espejo corporal y productos específicos de higiene. También dispone de señalización para facilitar su localización, según ha informado la Comunidad.

El Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, que atiende a pacientes de Cieza, Abarán y Blanca, cuenta además desde 2013 con una consulta de Enfermería especializada en ostomías en el área de Consultas Externas. En ella se ofrece información, educación sanitaria, seguimiento clínico y apoyo a pacientes y familiares.

En la Región de Murcia unas 2.000 personas llevan una bolsa de ostomía, necesaria para recoger los desechos corporales tras determinadas intervenciones quirúrgicas que requieren una abertura en la pared abdominal.

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