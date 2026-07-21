Los hosteleros de la Región consideran "desproporcionada" la ley antitabaco que prohibiría fumar en terrazas

Archivo - Una persona fumando en una terraza - María José López - Europa Press - Archivo

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros de la Región de Murcia se han mostrado este martes en contra de la aprobación en segunda vuelta del proyecto de ley del tabaco en el Consejo de Ministros por la que se inicia el trámite parlamentario para la posible prohibición de fumar en terrazas.

El presidente de HoyTú, Bartolomé Vera, ha asegurado que esta medida es "desproporcionada" y que no reducirá el consumo de tabaco. "Las reuniones con fumadores se trasladarán a espacios cerrados como las casas particulares, aumentando la exposición al humo, o potenciará el consumo desordenado junto a las terrazas, lo que creará perjuicios para el entorno y los vecinos ya que no hay espacios habilitados para los residuos", ha afirmado.

VerA ha apuntado que "esta aprobación no supone que ya entre en vigor la prohibición, sino que marca el inicio del trámite parlamentario establecido".

Por otra parte, el presidente de los hosteleros de la Región ha afirmado que en España "hay una buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas". Además, también ha dudado de la eficacia de la medida para frenar el tabaquismo en España.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS

HoyTú ha apuntado que, según una encuesta de 40dB y Hostelería de España del pasado año, un 69'3% de los españoles considera que las campañas de información y sensibilización son más efectivas para reducir el consumo de tabaco que las prohibiciones directas. Además, la posible prohibición de fumar en terrazas tampoco es vista como una prioridad para la mayoría de la población.

Según la encuesta, más del 56% no considera urgente adoptar esta medida, mientras que un 85'2% anticipa que los fumadores seguirían haciéndolo en las inmediaciones, dificultando la labor de los trabajadores de los locales y generando nuevos problemas de convivencia.

Asimismo, un 57'4% de los encuestados considera que podría producirse un efecto rebote, trasladando las reuniones con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, lo que incrementaría la exposición al humo en lugares con peor ventilación. Por otro lado, un 62'6% teme un efecto negativo sobre la imagen de España como destino turístico.

TURISMO

Desde Hostelería de España se consideran que puede haber un impacto negativo para el turismo y la imagen internacional del país, ya que España se convertiría en una excepción dentro de Europa, donde solo Suecia mantiene una prohibición total similar. Países como Francia han optado por excluir expresamente las terrazas de sus restricciones.

Asimismo, han afirmado que esta ley "generaría especial confusión entre los millones de turistas que visitan España cada año".

Por otra parte, consideran que "supondría una carga añadida para los trabajadores del sector, que se verían obligados a asumir funciones de vigilancia que no les corresponden, lo que podría generar situaciones indeseadas con la clientela".

Además, Vera ha mostrado su preocupación por los pequeños establecimientos "en los que el 80 o 100% de su facturación se hace en las terrazas".

HoyTú sigue así el pronunciamiento de Hostelería de España, la organización empresarial que representa a los más de 300.000 restaurantes, bares, cafeterías y locales de ocio de España.

Su presidente, José Luis Álvarez Almeida, ha apostado porque "la convivencia, el respeto y el sentido común siga liderando la convivencia entre nuestros clientes". "Las terrazas son un espacio clave para la vida social y económica del país, y cualquier decisión debe valorar con seriedad su impacto real en términos de empleo, actividad empresarial, competitividad turística y experiencia de los clientes", ha concluido.

LA NORMA

En primer término, este texto legal prohíbe fumar también en otros lugares, como piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales, vehículos de trabajo -salvo durante su uso exclusivamente personal- y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos. Entre estos últimos se incluyen teatros, cines, conciertos y otros eventos, también cuando tengan lugar al aire libre.

La norma incorpora los denominados entornos de protección reforzada, entendidos estos como el radio no inferior a 15 metros alrededor de accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, sociales, educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, centros deportivos y parques o recintos infantiles. No obstante, contempla un plazo de dos meses para adaptar la señalización en los espacios donde exista prohibición de consumo.