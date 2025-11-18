La II Jornada de Fisioterapia y Salud Masculina promoverá la prevención y el bienestar integral del hombre - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La II Jornada 'Fisioterapia y Salud Masculina' acogerá el próximo 26 de noviembre diversos testimonios de pacientes y la perspectiva de expertos y profesionales de distintos ámbitos de la salud para poner el foco en promover el diagnóstico precoz de enfermedades y el cuidado integral del hombre.

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de Salud, y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región colaboran en esta iniciativa, que se enmarca en el mes de 'Movember', dedicado a visibilizar la salud masculina.

El encuentro, abierto a toda la ciudadanía y de carácter gratuito, tiene como objetivo "romper tabúes y sensibilizar sobre patologías masculinas como el cáncer de próstata, la incontinencia urinaria o la disfunción eréctil" y además poner en valor el papel de la fisioterapia para mejorar la prevención, el tratamiento y la calidad de vida de los hombres. Se desarrollará en horario de tarde, a partir de las 16:00 horas, en el salón de actos del Edificio Moneo.

Así, el programa abordará la salud masculina desde un enfoque integral, subrayando la necesidad de proteger el corazón del hombre mediante la actividad física, la alimentación saludable y la adopción de hábitos que reduzcan el riesgo cardiovascular. También se tratarán los desafíos psicológicos a los que se enfrentan muchos hombres, como el estrés, la ansiedad o la presión social, analizando cómo la fisioterapia y el ejercicio terapéutico pueden contribuir de forma decisiva al bienestar emocional y al equilibrio mental.

Durante la jornada, pacientes de diferentes enfermedades y patologías compartirán sus experiencias vitales, mientras que expertos en fisioterapia, cardiología y psicología explicarán cómo los tratamientos no invasivos y el ejercicio terapéutico pueden contribuir a un abordaje más completo de estas enfermedades.

La programación también abordará los retos psicológicos, como la ansiedad o la presión social, y cómo la fisioterapia se concibe como una herramienta esencial y eficaz en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, ofreciendo soluciones no invasivas, basadas en la evidencia y adaptadas a cada necesidad.

La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha asegurado que esta jornda es "un paso muy importante para reconocer que la salud masculina va mucho más allá de lo físico". Y ha señalado que prevenir mediante hábitos saludables, fomentar el diagnóstico temprano y ofrecer apoyo psicológico "deben formar parte de la acción pública diaria".

Así, la concejala ha apuntado que "la fisioterapia no solo trata, sino que ayuda a prevenir y empoderar al paciente para que mantenga una vida activa y saludable". "La prevención es un acto de responsabilidad individual, pero también una acción colectiva: con jornadas como esta reforzamos la red de apoyo que todos necesitamos", ha añadido.

Por último, la edil ha recordado que el consistorio tiene programas como la Guía Municipal de Promoción de la Salud o las rutas saludables de 10.000 pasos..