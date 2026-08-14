El IMAS resuelve más de 50.300 valoraciones del grado de dependencia y discapacidad en 2025, un 22,6% más que en 2024

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la celebración del Consejo de Administración del IMAS - CARM

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Murciano de Acción Social, IMAS, ha resuelto 50.333 valoraciones del grado de dependencia y discapacidad en el último año, un 22,68 por ciento más que en 2024. Es uno de los datos destacados del balance de gestión abordado en el Consejo de Administración del IMAS, dependiente de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, celebrado hace unas semanas, han informado desde el Ejecutivo regional.

De las valoraciones resueltas, 28.199 corresponden al grado de discapacidad, y 22.134 al de dependencia, siendo esta cifra superior en 3.672 a las registradas durante 2024. Además, el número de beneficiarios de prestaciones activas se elevó hasta las 66.770 personas en el último año, 8.798 más que en el ejercicio anterior.

Cerca del 50 por ciento de estas prestaciones activas corresponden a las que han experimentado un mayor incremento de beneficiarios en 2025: la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. A cierre de ejercicio, consta un incremento de 4.537 personas beneficiarias de esta prestación, alcanzando un total de 31.261.

"Cifras que son el resultado de un refuerzo en la atención a los más vulnerables y un esfuerzo financiero que se traduce en un incremento del presupuesto ejecutado durante el último año, que ha superado los 447 millones de euros, 15 más que en 2024", según se puso de manifiesto en el Consejo de Administración del IMAS, en el que también se abordaron otros asuntos destacados como la ampliación de plazas residenciales.

Durante 2025 se crearon 115 plazas nuevas en la red de recursos destinados a personas con discapacidad y a personas con problemas de salud mental, alcanzando un total de 4.551 plazas concertadas o conveniadas. Además, desde el IMAS se han concertado o conveniado 708.913 sesiones del servicio de atención temprana, con entidades locales y entidades de iniciativa privada, garantizando este servicio gratuito para todos los menores de 0 a 6 años que lo necesiten.

Asimismo, se incrementó el 6 por ciento en la financiación para los conciertos sociales y convenios de los servicios de atención residencial, centro de día y de promoción de la autonomía personal para las personas con discapacidad. Así, el presupuesto total destinado a centros y servicios concertados para atender a personas con discapacidad durante 2025 ha sido de cerca de 105 millones de euros, superando en casi 9 millones el gasto ejecutado durante el año anterior.

También ha experimentado un incremento el número de plazas en residencias públicas y concertadas para personas mayores, hasta alcanzar las 4.058, siendo 100 más que en 2024. En cuanto a las personas beneficiarias de la ayuda vinculada al servicio residencial, éstas aumentaron en 611 respecto al último ejercicio, llegando hasta las 1.886 personas.

Además, el balance también destaca las 1.332 plazas ofrecidas en el servicio de centro de día, tanto en centros públicos como privados, y el incremento en el número de personas que recibieron una prestación vinculada a este servicio, que ha sido de 66 beneficiarios, hasta alcanzar los 336.

MÁS BENEFICIARIOS DE TELEASISTENCIA

A lo largo de 2025, el servicio de teleasistencia ha experimentado un avance en el proceso de digitalización, a partir del que se han sustituido los antiguos terminales analógicos por modelos digitales, incorporando nuevas tecnologías y dispositivos complementarios. Este servicio actualizado atiende a 18.374 personas, 4.292 más que el año anterior.

También ha habido una mayor demanda en los 17 centros sociales de personas mayores del IMAS, con un número de socios que ha alcanzado los 94.525, de los que 5.699 se dieron de alta en el último ejercicio. En éstos se ha desarrollado un completo calendario de talleres y actividades deportivas, de ocio y culturales, dirigidas a fomentar la autonomía de los mayores. En 2025 se impartieron 33.395 horas de estas actuaciones para promover el envejecimiento activo, en los que participaron 65.276 personas, cerca de 5.000 más que el año anterior.

PENSIONES Y AYUDAS INDIVIDUALIZADAS

El IMAS resolvió durante 2025 un total de 2.219 solicitudes de pensiones no contributivas, abonando un total de 133,3 millones de euros para estas pensiones, 14 millones más que en 2024. Además, concedió cerca de 7 millones para la Renta Básica de Inserción.

Respecto a las ayudas individualizadas a personas con discapacidad y a personas mayores, el importe ha superado, un año más, los 4 millones de euros.