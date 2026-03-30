El incendio de Llano de Cabra, en las inmediaciones de Sierra Espuña, se da por controlado

Imagen del terreno quemado por el incendio declarado en Llano de Cabra (Totana), en las inmediaciones de Sierra Espuña- 1-1-2

TOTANA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El director de la extinción del incendio que se declaró este pasado domingo en Llano de Cabra, término municipal de Totana, en las inmediaciones del Parque Regional de Sierra Espuña y que ha afectado a 436 hectáreas de terreno, lo ha dado por controlado.

Este lunes se encuentran trabajando en el lugar cuatro brigadas forestales y una Brigada de Intervención Rápida de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales formada por 37 personas. Además, participa un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias Unidad Militar de Emergencias, según han informado desde el 1-1-2.

ℹ️Actualización incendio Llano de las Cabras:



Tras el trabajo de los efectivos durante toda la noche, a las 9:00h se realiza el relevo de los equipos.



Se incorporan 5 brigadas forestales, más los 40 efectivos de la UME y 2 helicópteros.



Gracias por vuestro esfuerzo. pic.twitter.com/e3FyJ4ZJdt — Fernando López Miras (@LopezMirasF) March 30, 2026

Durante la noche se ha realizado la revisión de un perímetro de unos 17 kilómetros con un dron de la UME durante la que no se observaron frentes activos ni puntos calientes. Sí se han producido dos reproducciones dentro de la zona quemada, que han sido rematadas por las brigadas forestales.

Esta noche los miembros de la UME, 126 militares en concreto, han realizado tendidos de línea húmeda en misiones de consolidación del perímetro, con apoyo de herramienta manual.