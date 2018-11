Los incendios aumentarán un 100% si el calentamiento global sobrepasa los 3º, según un estudio

Publicado 02/11/2018 12:54:23 CET

MURCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Modelización Regional Atmosférica (MAR) de la Universidad de Murcia (UMU) colabora en el estudio sobre el aumento exponencial de los incendios forestales en relación al calentamiento global. Liderados por Marco Turco de Universidad de Barcelona (UB), prevén un escenario donde, si se sobrepasan los 3 grados, los incendios aumentarán en un 100 por ciento.

Se trata del primer análisis sobre los incendios forestales como consecuencia del cambio climático en relación a los escenarios de 1,5, 2 y 3 grados centígrados de calentamiento global establecidos en el Acuerdo de París (2015).

Turco resalta que "si se cumple la aspiración de limitar el calentamiento por debajo de los 2 ºC, los incendios se incrementarán un 40 por ciento", siendo éste, a pesar de todo, el mejor escenario.

Los científicos confían en que no se sobrepase este umbral, pero bajo determinadas condiciones. Para Juan Pedro Montávez, investigador principal de MAR, hay tecnología suficiente que se desarrolla a un ritmo rápido, "se puede lograr el pacto si se apuesta y se da apoyo político".

Sonia Jerez Rodríguez, miembro del equipo de la UMU, pone el foco en la transición energética hacia el abastecimiento de renovables por aquellos países no tercermundistas con desarrollo técnico y abundantes recursos naturales.

En este sentido, desde el grupo de la UMU analizan también las energías renovables en relación al cambio climático, ya que dependen de las condiciones atmosféricas.

"Los resultados son alentadores: no habrá mermas significativas en la abundancia de los recursos solar y eólico, ni grandes cambios en su variabilidad. Es decir, es una apuesta segura, limpia, que promueve el empleo local y favorece la calidad del aire", reivindica Jerez Rodríguez.

Por otro lado, en el contexto social y político, los expertos establecen tres cuestiones principales: el sector escéptico interesado, la difusión del mismo en los medios y la importancia de la divulgación.

Jerez subraya que es un error dar difusión a los mensajes escépticos que vienen de partes interesadas económicamente. Montávez resalta que "la ciencia no es democrática: no podemos votar entre todos si hay o no cambio climático. No podemos decidir si las leyes de Newton son verdaderas o falsas". Aun así, observan una mejora en la comunicación entre sociedad y mundo académico, un avance en la concienciación.

Montávez destaca que "hay un problema de comunicación. Debemos manejar otras formas de llegar a la sociedad más allá de hacer un artículo científico. Es nuestra responsabilidad garantizar que el mensaje llegue sin perturbaciones, pero que traspase el despacho. A diferencia de un vídeo de YouTube nuestros artículos no tienen 40 000 visitas".

Una de las novedades es que hasta ahora no se había cuantificado la relación clima-incendios con los escenarios específicos (Acuerdo de París), aprovechando una gran base de datos para obtener resultados fiables. "Primero desarrollamos un modelo empírico clima-incendios, después alimentamos este modelo con escenarios de proyecciones regionales de cambio climático", ilustra el científico italiano.

En este sentido, el grupo murciano suma con su experiencia en modelización regional. "Proporcionamos los datos que entran en su modelo empírico. En Murcia no tenemos experiencia en incendios, pero sí en el impacto del cambio climático a nivel regional usando estas simulaciones, y estamos acostumbrados a trabajar con las incertidumbres en las proyecciones de futuro, a entenderlas e interpretarlas", ejemplifica el físico de la UMU.

La investigadora aclara que "la incertidumbre no significa no saber, sino que sirve para evaluar la robustez de los resultados. En este caso, teniéndola en cuenta no hay discrepancias, sino horquillas de variación". Es decir, los resultados son sólidos: el área quemada aumentará, pero con las medidas adecuadas se puede evitar el dramático incremento del 100 por ciento.