Los influencers católicos Quique Mira y María Lorenzo, nuevos embajadores de la UCAM

Foto de famlia tras la firma del acuerdo rubricado por los dos influencers y la presidenta de la UCAM - UCAM

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los influencers Quique Mira y María Lorenzo, conocidos por su labor de evangelización en el ámbito digital y su defensa de los valores cristianos en el noviazgo y el matrimonio, han rubRicado su compromiso como embajadores de la UCAM en un encuentro con su presidenta, María Dolores García.

Los dos jóvenes se han convertido en referentes entre los jóvenes por su testimonio de fe, compartido a través de sus redes sociales, donde promueven el concepto de que Dios ocupa el centro de la relación.

Su visita a la UCAM se ha enmarcado en el programa institucional de embajadores, que busca acercar a la comunidad universitaria ejemplos inspiradores de compromiso cristiano y social, según informaron fuentes de la institución en un comunicado.

Los dos influencers han destacado que "en la UCAM tenéis una misión con los jóvenes muy parecida a la nuestra, que es transmitirles la fe; comunicarles el valor de las personas".

Quique Mira, fundador de la plataforma juvenil católica AUTE, ha relatado cómo su vida cambió radicalmente tras una conversión personal a los 19 años. Después de un tiempo trabajando en la vida nocturna de Barcelona, experimentó un encuentro con Cristo, orientando desde entonces su carrera a la evangelización en el entorno digital.

Por su parte, María Lorenzo ha compartido su experiencia de fe marcada por su participación en distintos retiros y su actividad como comunicadora en redes sociales, donde testimonia la acción del Espíritu Santo en su vida.

Tras cinco años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio este 2025, continuando su labor de difusión del mensaje cristiano sobre el amor, la familia y la vocación matrimonial. Su presencia en la UCAM ha despertado un gran interés entre los estudiantes, que han conocido de cerca su testimonio y su proyecto de vida basado en la fe, la esperanza y la alegría del Evangelio.