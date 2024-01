El Jefe Superior de la Policía Nacional de Murcia pone en valor la función del Cuerpo en su bicentenario

Entrevista al Jefe Superior de la Policía Nacional de la Región de Murcia, Ignacio del Olmo - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

Reconoce el prestigio de la institución y achaca al nuevo modelo social el aumento de las resistencia y atentados a la autoridad



MURCIA, 13 Ene.

El Jefe Superior de la Policía Nacional de la Región de Murcia, Ignacio del Olmo, ha hecho balance de los 200 años de andadura del Cuerpo, coincidiendo con el bicentenario que se celebra este sábado. Una "historia apasionante, pero enormemente convulsa", ha señalado en una entrevista a Europa Press.

Del Olmo ha relatado que, a lo largo de su historia, la Policía Nacional ha pasado de ser "una policía considerada como represiva, a ser prestigiosa", algo de lo que "nos tenemos que sentir todos, la sociedad y nosotros particularmente, orgullosos".

Una prueba de ese prestigio es que cada vez hay más jóvenes que quieren ser policías, son una "profesión de moda" y estos jóvenes proceden de los campos más variopintos, eso supone que "nosotros en este momento tenemos una cantidad y una calidad de talento de lo más variado, incluido, por ejemplo, las nuevas tecnologías, ingenieros y expertos informáticos", ha resaltado orgulloso.

No obstante, no siempre ha sido así. "A lo largo de nuestra historia ha habido momentos en los que la gente no ha querido vincularse a la policía", ha rememorado.

Sobre esta imagen de la Policía Nacional, Del Olmo ha recordado que la institución tiene su propio "código de valores" y que están sometidos al Gobierno. "A veces nos encargan y nos ocupamos de tareas que no siempre son ni prestigiosas ni agradables, pero tenemos que hacerlas por el bien común", ha defendido Del Olmo, quien asume que "esto, a veces implica molestias o mala imagen porque no podemos contentar a todos todo el tiempo".

Siempre "con gran respeto y con un control absoluto desde el punto de vista jurídico", pero eso implica "hacer cosas que nos gusten y hay que asumirlo por el bien común aunque suponga un detrimento de imagen" de la institución.

También tiene que ver, esa imagen, con la percepción de cada uno en cada momento, ya que "a veces lo que pasa con la policía es que el mismo ciudadano la ama o la odia dependiendo del momento y de las circunstancias".

Pero, en general, Del Olmo siente que la Policía Nacional es querida, respetada y tiene prestigio.

MÁS RESISTENCIAS A LA AUTORIDAD

Todo esto a pesar de que, ha reconocido, "han aumentado los casos de resistencia y de atentado a la autoridad, y este tipo de problemas", algo que achaca al cambio del modelo social y a la revolución tecnológica con la aparición de las redes sociales.

En este contexto, ha señalado, "se ha perdido algo que a mi generación le parecía fundamental, como es la cultura del esfuerzo" y la "responsabilidad" de los actos de cada uno.

"Hay jóvenes ahora que piensan que es obligación del Estado, de sus padres o de quien sea el dárselo todo solucionado y cuando se dan cuenta de que ellos son los responsables de su vida y de sus acciones y que no se les puede dar todo solucionado" llega la frustración.

Esto también condiciona la forma de relacionarse con los demás, pero "no es un problema únicamente de la policía, es un problema de la sociedad".

En este sentido, ha explicado que "si hay un ciudadano que ante un requerimiento de la policía se resiste o atenta contra el agente, eso no es un problema del profesional porque el policía tiene recursos para defenderse y está entrenado para eso".

"Lo preocupante es que ese mismo comportamiento lo puede volcar hacia una víctima vulnerable" y "ese tipo de comportamientos es lo que hay que erradicar por el bien de la sociedad".

En este contexto, Del Olmo considera que la llegada de las redes sociales lo que ha hecho es "una generalización y una masificación de la opinión", ya "no hay opiniones prestigiosas, no importa la veracidad sino la viralidad".

"No importa si tú lo que estás diciendo es sensato, sino si tienes muchos seguidores", ha lamentado. Esto produce "mucho ruido y confusión". "Se necesita tiempo para sentar las cosas, meditarlas y llegar a conclusiones valiosas", sin embargo actualmente hay "una avalancha de información que es ruido, no es nada relevante".

También ha cambiado un modelo social familiar. Se ha cedido la educación de los hijos a otros actores -abuelos, profesores- y los niños pasan mucho tiempo solos. Además tienen acceso a nuevas tecnologías que, aunque "son un gran avance, también es cierto que hay auténticos depredadores en la red y que pueden acceder a contenidos que no son adecuados para su edad, por ejemplo la pornografía", ha argumentado.

Del Olmo advierte que todo esto "crea determinados modelos de comportamiento. Por un lado porque quieren emular lo que ven ahí y por otro lado porque están normalizando conductas que son asociales".

A su juicio, "se ha perdido el respeto a la persona como tal, porque está cosificada en ese tipo de contenidos; se ha perdido el miedo a las consecuencias, porque en el momento en que tú estás navegando en Internet con identidad simulada hay una sensación de impunidad".

Por este motivo, el Jefe de Policía Nacional de la Región de Murcia considera acertada la prohibición de los móviles en las aulas.

PELIGROSIDAD EN MURCIA Y ESPAÑA

El Jefe Superior de la Policía Nacional de la Región de Murcia, Ignacio del Olmo, no cree que en la Región de Murcia exista "peligrosidad", ni siquiera en España.

Ha diferenciado entre la "peligrosidad" real y la sensación de "peligrosidad". "Las personas aquí no se preocupan de la seguridad, se preocupan de otras cosas, y es porque la seguridad es buena", ha defendido.

"El problema de la seguridad, así entre comillas en España, ha pasado de gravitar en el norte con el terrorismo, al Levante. Pero no porque sea un problema de seguridad en el que haya más amenazas, sino porque España una gran afluencia de visitantes y eso conlleva nuevos desafíos de seguridad", ha explicado.

Y en segundo lugar, España es frontera sur de Europa, al igual que pasa en Italia y en Grecia, y tiene "un problema de migración ilegal controlado por bandas mafiosas".

Por otra parte, preguntado sobre los delitos más habituales en la Región de Murcia, Del Olmo ha apuntado que, en cuanto a número, son los pequeños robos y hurtos, pero que "la seguridad y el concepto de seguridad es engañoso", porque tiene que ver más con una "sensación".

Tiene que ver con la percepción de seguridad que se tiene, más que con una estadística. En las noticias se publican los casos más novedosos, los menos comunes, los que son noticia, por lo tanto esa percepción está distorsionada, esos sucesos son los que crean "miedo y sensación de amenaza", pero son noticia precisamente por eso, por ser algo raro y poco común.

Por todo ello, el Olmo es partidario de fomentar "la sensación de seguridad", y se muestra convencido de que Murcia y España son lugares seguros.