La Jornada de Administrativos de la salud del área VI aborda la mejora de la gestión y actualización de conocimientos

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200 profesionales participan en la III Jornada de Profesionales de Administrativos de la Salud del área VI de salud, que se celebra hoy en el hospital Morales Meseguer. El objetivo de este encuentro profesional es la mejora de la gestión sanitaria y la atención al paciente, centrándose en la actualización de conocimientos del personal administrativo para optimizar los procesos asistenciales.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, inauguró esta jornada, que "potencia la concienciación sobre la labor de servicio público sanitario que desempeña el personal administrativo en la sociedad y que os compromete como profesionales", manifestó en su alocución ante los asistentes.

Otra finalidad de esta reunión es la mejora de los procesos administrativos para lograr una mejor experiencia y atención para los pacientes, además de dotar y capacitar de conocimientos al personal para mejorar su bienestar emocional en el día a día en su puesto de trabajo, ante los usuarios del sistema sanitario regional.

Entre las ponencias que se ofrecen en el seno de esta jornada destacan las que abordan el buen trato emocional, el trabajo social sanitario y el aprendizaje para trabajar con bienestar y eficacia para mejorar la atención al ciudadano.