José Blanco: "Lamento no poder venir a Cartagena en AVE, el PP no ha sido capaz de hacer el proyecto que dejamos"

Publicado 17/02/2018 12:17:15 CET

MURCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista José Blanco, que fue ministro de Fomento, lamentó ayer en Cartagena que la Región no haya avanzado en infraestructuras porque el PP no ha ejecutado los proyectos que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elaboró. "Lamento mucho no poder llegar a la Región en AVE porque nosotros lo dejamos proyectado y no han sido capaces de ejecutarlo", destacó.

Blanco mantuvo, junto al secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, y la alcaldesa, Ana Belén Castejón, un encuentro en la ciudad portuaria con empresarios vinculados al sector de las energías renovables antes de participar en una charla coloquio.

Los empresarios cartageneros pusieron de manifiesto la necesidad de que la próxima directiva europea sobre renovables apueste por la potenciación del autoconsumo, por la eliminación del impuesto al sol y por un marco jurídico ágil, claro y que ofrezca certidumbre.

Precisamente estas tres cuestiones son las que defiende el eurodiputado como ponente del Parlamento Europeo en la directiva de energías renovables que marcará el futuro energético de Europa en la próxima década.

Blanco apuesta de manera decidida por el desarrollo de la energía verde, como puso de manifiesto en su intervención y en la posterior charla que se celebró en la Escuela de Ingeniería Agrónoma.

"HAY QUE DESCARBONIZAR NUESTRA ECONOMÍA"

En su ponencia, Blanco recordó que 400.000 personas mueren cada año en la Unión Europea por el aire que respiran. "Hay un problema de calentamiento global. El nivel del mar se puede elevar muy pronto en 2 metros y dos tercios de la población en el mundo vive en franjas costeras. Hay que hacer frente a esto y sólo se puede lograr descarbonizando nuestra economía", explicó.

El eurodiputado defendió la necesidad de potenciar el uso de energías renovables. "Los estudios han demostrado que son más baratas por la relación coste-eficiencia, pero para que haya un marco propicio para la inversión hay que garantizar que Europa sea un lugar seguro jurídicamente para estas industrias".

Además, el objetivo de Blanco y de la UE es que se simplifiquen los trámites administrativos a las empresas y se garantice la entrada de renovables en sectores como el de transportes, que consume el 75 por ciento de la energía y es el que más contamina.

Por este motivo, Blanco insistió en que las ciudades deben prepararse para el desafío que va a suponer la proliferación de coches que consumirán electricidad. "Habrá que facilitar a los conductores la posibilidad de recargar sus vehículos", matizó.

El eurodiputado socialista explicó que, en breve, se va a iniciar la negociación entre el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea para que la nueva directiva esté aprobada antes de fin de año. "Va a ser una negociación dura, pero vamos a aguantar. España tiene un gran potencial en el ámbito de las energías renovables. Aquí, en el momento más álgido del desarrollo de renovables, en 2011, había 135.000 empleos, ahora quedan 75.000. Pero la capacidad de generar empleos, con un marco estable que permita a las empresa invertir y desarrollarse, es muy amplia"

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, señaló que en un municipio como el nuestro, "con más de 300 días de sol al año, necesitamos tener una directiva europea que nos permita generar riqueza respetando el medio ambiente. Tenemos empresarios dispuestos a invertir en energías verdes, tenemos una magnífica Universidad Politécnica y tenemos la materia prima necesaria para ser competitivos, por eso es necesario que la Unión Europea apruebe una normativa que defienda a este sector".

En este mismo sentido, el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, defendió la necesidad de incrementar el uso de energías alternativas en la Región de Murcia. "Debemos transformar nuestras debilidades en fortalezas. Es importante luchar contra el cambio climático y una forma de conseguirlo es potenciando la utilización de energías alternativas y renovables".