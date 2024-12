Judith Jáuregui y el Cuarteto Gerhard estarán este martes en el Auditorio Regional

MURCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dentro del ciclo de ProMúsica, el próximo martes, día 17 de diciembre, visita el Auditorio Víctor Villegas de Murcia el Cuarteto Gerhard, que junto a la pianista Judith Jáuregui, interpretarán obras de Robert y Clara Schuman, Schubert/Liszt, Granados, Dvorák y Beach.

La primera de las obras, Widmung ('Dedicatoria', en español) forma parte del regalo de bodas de Robert Schuman a Clara Wieck (Myrthen, opus 25). Los poemas de Friedrich Rückert que inspiraron la obra musical, dan la razón a Gaspar Melchor de Jovellanos cuando ponía en boca de Torcuato aquello de "Si las lágrimas son efecto de la sensibilidad del corazón, ¡desdichado de aquel que no es capaz de derramarlas!".

La belleza musical de esta obra, transcrita por Clara para piano, no es menor que la de aquellos versos: "Tú, mi alma; tú, mi corazón; tú, mi placer; ¡oh tú, mi dolor! tú, el mundo en el cual vivo; tú, mi cielo, del que me encuentro suspendido. ¡Oh tú, mi tumba, en cuyo interior entregaré mi pesar por siempre!".

Y así, en esta línea de llamada a ese amor concebido como un don tan excelso, tan vital, que sólo pensar en su falta es ya motivo de desdicha, la segunda obra que se escuchará en el Auditorio es la sensual 'Serenata', con arreglo de Franz Liszt, de 'El canto del cisne' (Schwanengesang, D.957), título de una colección compuesta por Franz Schubert al final de su vida sobre poemas de H. Heine y de Ludwig Rellstab: "Amada, escúchame; ¡Trémulo aguardo el encuentro! ¡Ven, hazme feliz!".

El concierto continuará con Liebestraum no. 3, S. 541, de F. Liszt, y el Quinteto para piano y cuerdas en sol menor, de Granados. La segunda parte del concierto nos reserva una selección de Echo of Songs (Cypresses), B. 152, compuestos por Dvorák en 1865, con 24 años, ardientemente enamorado y no correspondido, de una joven estudiante de piano de 16 años que se convertiría, tiempo después, en su cuñada. El concierto finalizará con la interpretación del Quinteto con piano en fa sostenido menor, de A. Beach.

El Cuarteto Gerhard es uno de los más destacados de su generación en el panorama internacional, y se distingue por su remarcable sensibilidad por el sonido y por un respeto profundo por la música como uno de los mayores valores humanos.

Ganadores de varios premios nacionales e internacionales, el Cuarteto Gerhard ha ofrecido conciertos en importantes escenarios internacionales, como Concertgebouw y Muziekgebouw Amsterdam (Holanda), Elbphilharmonie Hamburg (Alemania), Temporada de música de cámara Stadt-Casino de Basilea (Suiza), el festival de cuartetos de cuerda de Burdeos y el Festival Radio France Montpellier (Francia), y la Temporada Musikamera en La Fenice de Venecia (Italia) entre otros.

Judith Jáuregui, nominada a los International Classical Music Awards (ICMA), uno de los galardones más prestigiosos de la música clásica a nivel mundial con su último disco 'Homeland', grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y Kaspar Zehnder es, con toda probabilidad, la pianista española de mayor prestigio y proyección internacional en este momento.

Con una crítica unánime que celebra su talento, personalidad, refinamiento y luz, para el medio alemán Piano News, "no es solamente lo impecable de su interpretación lo que cuenta, sino la impresión de escuchar a una pianista que verdaderamente tiene algo que decir".

En las últimas temporadas ha sido recibida con entusiasmo en salas y festivales de referencia internacional como el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, el Auditorio Louvre de París, Flagey en Bruselas, el Konzerthaus de Berlín, Suntory Hall de Tokio, NCPA de Pekín, el Teatro Mayor de Bogotá, Schloss Elmau en Alemania, Murten Classics en Suiza el Festival de Piano de La Roque d'Anthéron en Francia o el Festival Internacional de Música y Danza de Granada entre otros.

Ha colaborado con formaciones como la Britten Sinfonia, la Orchestre National de Lille, la Orchestre National de Cannes, la Sinfonie Orchester Biel Solothurn, la Neubrandenburger Philharmonie, PFK Prague Philharmonia, Das Neue Orchester Köln, Aarhus Symphony Orchestra, Slovak Sinfonietta, la Rzeszow Philharmonie, la OFUNAM de México o la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, además de las principales orquestas españolas como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, la Orquesta Sinfónica de Euskadi o la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Las entradas pueden adquirirse desde la página de ProMúsica www.promusicamurcia.com/ y en la taquilla de Auditorio Regional Víctor Villegas.