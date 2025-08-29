Una lanzadera gratuita conectará los principales escenarios de la Feria de Septiembre

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz ha desglosado esta mañana el Plan Especial de Movilidad puesto en marcha con motivo de la Feria de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz ha desglosado esta mañana el Plan Especial de Movilidad puesto en marcha con motivo de la Feria de Murcia que se celebrará entre el 4 y el 16 de septiembre.

En total, serán más de 300 actividades las que tendrán lugar en una treintena de espacios en torno al río Segura para celebrar tradición, historia, cultura y gastronomía.

Muñoz ha destacado que una de las principales novedades de este plan es la puesta en marcha por vez primera de una lanzadera gratuita que conectará los principales escenarios de la Feria de Septiembre, permitiendo a murcianos y visitantes desplazarse a los distintos escenarios de forma rápida y ágil.

Esta línea conectará El Malecón, donde se ubican los Huertos y el Campamento de Moros y Cristianos con la FICA en que se encuentra la feria de atracciones, haciendo una parada intermedia en la Plaza de la Cruz Roja, cubriendo con ello los distintos escenarios en que se desarrollan las actividades.

Este servicio especial funcionará todas las tardes de Feria y de forma ininterrumpida entre las 18.00 y las 23.00, adaptándose su frecuencia a la afluencia prevista y disponiendo las paradas de señalización especial.

REFUERZO DE LÍNEAS

De forma paralela a la puesta en marcha de la lanzadera, se ha dispuesto un refuerzo en las principales líneas urbanas desde el 4 de septiembre, incrementando el número de plazas de transporte disponibles y por tanto garantizando un dimensionamiento adecuado de la flota a las necesidades de la ciudadanía.

Con este objetivo, la línea C2, que fue una de las más utilizadas la pasada Feria contará con 410 plazas diarias adicionales, lo que permitirá acudir a estas actividades a quienes vengan de la estación y el barrio del Carmen, la estación de autobuses o la Plaza Circular, parando junto a importantes escenarios como el Malecón y la FICA.

La R80 hará lo propio con quienes acudan desde la zona de Ronda Sur, que contará con 2.652 plazas adicionales. Además, se realizarán ajustes dinámicos de frecuencia en función de la demanda real detectada mediante los sistemas de monitorización de flota.

De esta forma, las líneas urbanas de transporte público contarán con más de 3.000 plazas adicionales al día, a las que hay que sumar las ofrecidas por la nueva lanzadera.

SERVICIOS ESPECIALES EN LAS ROMERÍAS Y GRATUIDAD EL DÍA 16

El jueves, 4 de septiembre, coincidiendo con la bajada de la Virgen de la Fuensanta con la que se inicia la Feria de Murcia, la línea 50A prolongará su recorrido a partir de las 11.00 horas para llegar hasta su Santuario en Algezares.

El 16 de septiembre, día de la Romería, distintas líneas adelantarán su hora de salida para que los habitantes de las distintas pedanías lleguen a la Catedral a tiempo para acompañar a la Patrona de vuelta al Santuario.

Las líneas que contarán con servicios especiales son Línea 1, 6, 26, 30, 31, 31B, 36, 37, 44, 50 y 91. Además, todo el transporte público del municipio será gratuito durante el día de la Romería. Por otro lado, habrá un servicio continuo de lanzadera entre Murcia y Algezares desde las 7.00 horas, con origen en la parada Espinosá.

Una vez que la Virgen de la Fuensanta llegue a su Santuario, se habilitará una lanzadera desde Algezares hasta Murcia (Floridablanca), así como a una decena de pedanías, llegando este servicio hasta La Alberca, El Palmar, Sangonera la Verde, Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, El Secano, Torreagüera, Los Ramos y Zeneta.

GRATUIDAD EN LOS DISUASORIOS DEL 4 AL 16 DE SEPTIEMBRE

Del mismo modo, Muñoz ha anunciado la gratuidad de los disuasorios desde el 4 al 16 de septiembre, abarcando así todo el periodo festivo. Esta medida se aplicará a los aparcamientos de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia.

Ha de tenerse en cuenta, además, que la Feria se ha concebido para vivirla en la calle en torno al Segura, por lo que la disminución del tráfico redunda también en un incremento de la seguridad vial.

Se ofertarán de esta forma más de 8.000 plazas gratuitas en los estacionamientos municipales, situados en lugares estratégicos y conectados a través del transporte público con aquellos lugares donde se desarrollan los eventos.

El aparcamiento de Justicia, con sus 100 plazas y situado muy próximo al recinto de la FICA, se erige como la alternativa ideal para quienes se dirijan a la zona de atracciones y las procedentes del entorno de la avenida Miguel Induráin y Los Dolores, Ronda Sur, La Alberca, Algezares o Beniaján, estando muy próxima la parada de la lanzadera y de la C2, que se ha reforzado durante este periodo.

Las 104 plazas de Fuenteblanca constituyen la alternativa ideal para los procedentes de Molina de Segura o la A30, y cuenta con parada de la línea 50B en la misma puerta, la línea C5 a 100 metros, o el tranvía a 200 metros (parada de Abenarabi).

Los procedentes de estos orígenes, podrán optar también por las 212 plazas del disuasorio de Atocha, que cuenta con parada del autobús 2B que une la ciudad con Molina en la puerta y una parada de tranvía (Príncipe de Asturias).

Por último, las 197 plazas de Loaysa darán servicio a quienes vengan de Molina de Segura, Orihuela, Puente Tocinos, Monteagudo o la A30, y cuentan con una parada de la línea 62 a 200 metros, y la C5 y el tranvía (parada Abenarabi) a 300. Además, la remunicipalización el pasado año del aparcamiento de Verónicas, permite ofertar plazas en el subterráneo de forma económica, sumándose así al acuerdo alcanzado con el Barnés.

Igualmente, el Consistorio ha acordado con las grandes superficies la apertura de sus aparcamientos para convertirlos de esta forma en aparcamientos asociados de gran capacidad, generando una red que hace innecesario entrar al centro de la ciudad en los días de mayor afluencia.

Con el objetivo de fomentar el uso de estos aparcamientos, el Ayuntamiento de Murcia lanza una infografía en la que murcianos y visitantes podrán conocer, en función de su origen y destino, el aparcamiento que mejor se adapta a sus necesidades.

REPINTADO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL

De forma paralela, el Consistorio está acometiendo un refuerzo en la señalización con el fin de mejorar la seguridad vial de cara al inicio este jueves de la Feria de Murcia.

Los trabajos se han centrado en el entorno de los más de 30 escenarios en que se llevarán a cabo las más de 300 actividades contenidas en el programa festivo, y se complementan con los trabajos de refuerzo de la señalización llevados a cabo en las grandes avenidas de acceso a la ciudad como Juan Carlos I.

Este Plan incluye el repintado y refuerzo de la señalización horizontal en avenidas como Primero de Mayo y el entorno del Río Segura, que servirá de eje conductor de la Feria, acompañando estas actuaciones con una mejora en la vertical.

Estas actuaciones son complementarias a la labor de conservación diaria y al plan especial de repintado en entornos escolares y se suman a las más de 500 calles en las que se ha actuado en el último año para garantizar la funcionalidad de las marcas viales.

Entre las actuaciones a llevar a cabo se encuentran el remarcado de pasos de peatones, cebreados, líneas de dirección, separadores de carril, señales de ceda el paso y stop, indicadores de velocidad máxima y aparcamientos. Las labores se están llevando a cabo en horario nocturno para minimizar la afección a la vida normal de la ciudad.

Finalmente, dentro de las alternativas anunciadas por el Consistorio, se va a habilitar una parada provisional de taxi en la Avenida Primero de Mayo para dar servicio a las miles de familias que, a diario, acuden al recinto de la FICA.