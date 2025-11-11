Liberan a una mujer encerrada en contra de su voluntad en una habitación de su casa en Alhama (Murcia)

Una de las estancias en las que permaneció encerrada la mujer - GUARDIA CIVIL

Han sido arrestados tres conocidos delincuentes que convivían con la víctima ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha liberado en Alhama de Murcia (Murcia) a una mujer de 50 años que permaneció retenida una semana en contra de su voluntad en una habitación de su domicilio, donde sufrió desnutrición severa, deshidratación, magulladuras y quemaduras de cigarro, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

En el marco de la investigación han sido detenidos tres varones jóvenes, conocidos delincuentes de la zona y vinculados al mundo de las drogas, que convivían con la víctima en el mismo domicilio.

La actuación se inició cuando un agente del Instituto Armado fuera de servicio fue informado de que una mujer podía estar retenida en una casa de planta baja de Alhama de Murcia.

Debido a la gravedad del delito y para verificar si la información era cierta, la Guardia Civil activó un dispositivo dirigido a la localización del inmueble, una vivienda propiedad de una mujer que compartía con varios hombres jóvenes, uno de ellos menor de edad.

La Benemérita estableció un dispositivo policial para el rescate de la víctima que culminó con la detención de los tres sospechosos y con la liberación de la mujer, que fue localizada en un estado físico deplorable dentro de una de las habitaciones, que permanecía cerrada con un candado exterior.

En el suelo de la estancia donde fue hallada la mujer había un colchón, ropa tirada y suciedad. En otra de las habitaciones se localizaron varias ramas de marihuana colgadas del techo a modo de secadero.

La ambulancia desplazada a la zona trasladó a la víctima hasta el centro de salud de Alhama de Murcia, desde donde fue derivada al hospital Virgen de La Arrixaca, en Murcia. El parte médico reflejó desnutrición severa, deshidratación, magulladuras y quemaduras de cigarro.

Según se desprende de la investigación, los detenidos, fruto de posibles desavenencias por el consumo de sustancias estupefacientes, habían sometido a la mujer a vejaciones como no dejarla ir al baño, cortarle el pelo, insultarla y privarla de medicación, comida y bebida.

A los tres detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.