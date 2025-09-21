'Lionel', la ópera prima del murciano Carlos Saiz se estrenará en la 70 edición de la Seminci

Una versión en posproducción de la película ya se pudo ver en la sección Work in Progress del Festival de Málaga, donde obtuvo cuatro galardones MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Lionel', la ópera prima del director murciano Carlos Saiz que obtuvo financiación de la convocatoria para rodajes de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes dentro de la estrategia de desarrollo de la Región de Murcia Film Commission, se estrenará a finales del próximo mes en la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

La coproducción hispano-francesa de Blur, Icónica y Promenades Films comenzó su rodaje el pasado verano en la Región en localizaciones de Murcia, Mazarrón, Blanca, Alhama de Murcia, Totana o Fuente Álamo y una versión en posproducción obtuvo cuatro galardones en la sección Work in Progress del Festival de Málaga, donde la Comunidad Autónoma fue la región invitada en el área industrial.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "la selección de 'Lionel' de Carlos Saiz para su estreno mundial en la 70 edición de la Seminci es una gran noticia y muestra la pujanza de nuestro sector audiovisual. Esperamos que tenga tanto éxito como el que ya obtuvo en la sección industrial del festival de Málaga, en el que junto a 'Sorda' de Eva Libertad fue la gran triunfadora".

La trama de la película se centra en el reencuentro de un padre con su hijo para hacer un viaje en verano desde Murcia al norte de Francia, recogiendo por el camino a la hija y hermana de los dos protagonistas. La historia narra el accidentado periplo por carretera, pero sobre todo aborda la complejidad de las relaciones familiares.

Precisamente, la Semana Internacional de Cine de Valladolid indaga en su 70 edición en las relaciones familiares, en los vínculos que las sostienen y los conflictos que las transforman. El festival se inaugura el 24 de octubre con la proyección de 'Tres adioses' de Isabel Coixet y contará con el estreno mundial de nueve películas, una de ellas 'Lionel'.