La lluvia obliga a cortar el tráfico en varias vías del municipio de Murcia

Europa Press Murcia
Actualizado: lunes, 29 diciembre 2025 10:08
MURCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro vías permanecen cortadas al tráfico en el municipio de Murcia debido a las precipitaciones registradas en las últimas horas, según informa el Ayuntamiento en la red social 'X'.

En concreto, son el Camino Torre Abellán, en Jerónimo y Avileses; el Paso de los Carros, en Sangonera la Seca; la rambla de Churra; la rambla del Carmen, en Cabezo de Torres, y la del Secano, en Beniaján.

También la avenida Reino de Murcia, de Juan Carlos I a Juan de Borbón; la avenida Río Madera, en Churra; y el Camino Mundo Nuevo 41 y el carril de la Almazara, ambos en Monteagudo.

La Policía Local ha recomendado a los conductores reducir la velocidad, evitar parar o pasar por lugares por donde pueda discurrir gran cantidad de agua y tener precaución al volante.

