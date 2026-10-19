Localizan en Cartagena el cadáver de un migrante que viajaba en una patera con otras 39 personas

Archivo - Imagen de una patera abandonada frente a la costa de Cartagena. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil interceptó a 39 migrantes en situación irregular, entre ellos 30 varones adultos, una mujer y ocho menores, en Cala Dorada, en Cartagena, y ha localizado el cadáver de otro hombre que, según el testimonio de uno de los ocupantes, viajaba con ellos en la embarcación.

Los hechos ocurrieron este domingo, 18 de octubre, cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó una embarcación a 23 millas al sur de Monte Cenizas. Patrullas territoriales de la Guardia Civil interceptaron posteriormente a sus ocupantes en Cala Dorada, según ha informado la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

Durante el reconocimiento médico realizado por Cruz Roja, uno de los migrantes comunicó que otra persona había viajado con ellos y habría fallecido.

Los agentes se desplazaron hasta el punto indicado y localizaron el cuerpo sin vida de un varón adulto en una zona de difícil acceso. Para recuperar el cadáver, solicitaron a través del teléfono de emergencias '1-1-2' la intervención de los bomberos.

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte, aunque las primeras valoraciones apuntan a un posible ahogamiento.