Localizan el cuerpo sin vida del hombre de 81 años desaparecido este sábado en Torre Pacheco

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil han hallado esta tarde, a las 16.30 horas, el cuerpo sin vida del vecino de Torre Pacheco, de 81 años de edad, que se encontraba desaparecido desde este sábado, segúin han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El cuerpo ha sido localizado en el canal del Trasvase Tajo-Segura, a su paso por la diputación cartagenera de El Albujón. A las labores de búsqueda se habían sumado Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena y efectivos de Protección Civil de Cartagena, que ampliaron el dispositivo hasta la zona donde ha sido encontrado el cuerpo sin vida.