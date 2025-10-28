López Miras afirma que el adelanto electoral en Extremadura "es sentido común, coherencia, liderazgo y valentía"

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha afirmado este martes que la decisión adoptada por la presidenta de Extremadura, María Guardiola, de adelantar las elecciones autonómicas en esa comunidad "es sentido común, es coherencia y es también liderazgo y valentía", y ha descartado que se trate de "ningún experimento" dirigido por Génova.

En una entrevista a Las Mañanas de RNE, recogidas por Europa Press, López Miras ha señalado que Guardiola ha tomado la decisión de "dar la voz a los extremeños" ante el "bloqueo" de Vox y PSOE para sacar adelante los presupuestos autonómicos.

"Creo que esto es lo más importante: que los políticos sean previsibles, eso que ahora ya es tan poco común", ha dicho el máximo dirigente regional, para quien su compañera de partido ha hecho lo que el PP "lleva mucho tiempo diciendo", en un ejercicio de "coherencia" que "es lo que se requiere en un político y en un líder".

Preguntado sobre si el PP nacional es el artífice del adelanto electoral, López Miras ha dicho que "en absoluto". "Esta es una decisión de la presidenta de Extremadura, que además ha transmitido en numerosas ocasiones que ya no podía gobernar sin presupuestos y que no se podía seguir bloqueando el futuro de la comunidad", ha remarcado.

Asimismo, ha insistido en que los presidentes autonómicos del PP tienen la "suerte" de tener como líder a Alberto Núñez Feijóo, que es el político en activo con más experiencia al frente de un gobierno autonómico, el de la Junta de Galicia. "Si hay alguien que entiende la autonomía que debe tener un presidente regional es el presidente Feijóo; si hay alguien que nos comprende y que respeta mucho nuestra capacidad de decisión es él", ha sostenido López Miras.

El presidente de la Región de Murcia se ha referido además a la aprobación el pasado julio de las cuentas de la Comunidad correspondientes a 2025, para lo que fue necesario el apoyo de Vox. "Nos costó mucho sacar el presupuesto, pero tuvimos que poner en una balanza lo que más pesaba, y sin duda que los murcianos tuvieran un mayor presupuesto para sanidad, educación, políticas sociales, pesó más", ha insistido.

Según ha explicado durante la entrevista radiofónica, en aquel momento entendió "que antes que desgastara la Región de Murcia me tenía que desgastar yo". "En esas negociaciones, el único que estaba pensando en que los murcianos tuvieran más presupuesto para sus hospitales, para sus colegios o para la dependencia, era yo", ha aseverado.

Ha defendido que los presupuestos de 2025 son "los del gobierno del Partido Popular en exclusiva", ya que las partidas negociadas con Vox no llegaron "ni al 1%" de las incluidas en el total de las cuentas, y ha insistido en que la Región es "muy estable porque tiene un gobierno estable y porque tiene presupuestos para 2025", algo que "era francamente complejo".

"PINZA CONTINUA" DE VOX Y PSOE

López Miras ha criticado a PSOE y Vox por hacer una "pinza continua" en la Asamblea regional. "Lo vimos la semana pasada cuando votaban la inmensa mayoría de las enmiendas de la Ley de Simplificación Administrativa, y la vimos ayer, cuando se pusieron de acuerdo para poner las sesiones de control en el Parlamento autonómico los días que hay Consejo de Gobierno", ha dicho.

A este respecto, ha señalado que "nunca" se había dado esta "injerencia" de la oposición, cuyo objetivo es "escenificar que hay una ruptura frontal con cualquier cosa que sea colaborar en el Gobierno de la Región de Murcia y también que hay un acercamiento al Partido Socialista". "Si no, no se entiende esta decisión".

A su juicio, es "innecesario" que Vox y PSOE hagan "una pinza" en el Parlamento autonómico para "por primera vez sabotear los consejos de gobierno y poner la sesión de control del Parlamento el mismo día que los consejos de Gobierno para intentar bloquear la sesión, como digo, de los consejos de gobierno, que no se entiende.

Según López Miras, "más de un tercio de las iniciativas que se votan y que se aprueban en la Asamblea Regional de Murcia lo hacen con el acuerdo de Partido Socialista y Vox". "Eso del cordón sanitario del que, yo no defiendo, pero del que el Partido Socialista presume cuando habla Sánchez, desde luego en las comunidades autónomas no es igual", ha insistido.

Además, el presidente murciano ha señalado que "la fortaleza, por decirlo de alguna manera, que defienden los líderes nacionales de Vox en Madrid, cuando llegan a los parlamentos autonómicos, al menos el de la Región de Murcia, también se diluye y son capaces de llegar a acuerdos contra el Partido Popular frecuentemente".