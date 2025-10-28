López Miras anuncia una inyección extra de 5,5 millones a los ayuntamientos para reforzar la Policía Local

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inauguró hoy el foro ‘Una Región más segura: nueva Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana’ - CARM

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional concederá 5,5 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos de la Región de Murcia para reforzar la seguridad ciudadana y dotar de más medios a sus policías locales, según ha anunciado este martes el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.

"De la nueva partida, en concreto, serán 2,7 millones para que los agentes dispongan de más medios materiales y 2,8 millones de euros destinados a nuevas comisarías", ha explicado López Miras, quien ha enmarcado esta medida en el nuevo Plan Región de Murcia + Segura de la Comunidad, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El jefe del Ejecutivo regional ha realizado este anuncio durante la inauguración del foro 'Una Región más segura: nueva Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana', donde ha subrayado que esta nueva partida se suma a los 16 millones de euros ya otorgados este año para Policía Local. De esta forma, la inversión total de la Comunidad por este concepto ascenderá a 22 millones de euros en 2025.

El presidente ha explicado que el objetivo del Plan Región de Murcia + Segura es incrementar en un 20 por ciento las plantillas de las Policías Locales, hasta alcanzar los 3.000 agentes en toda la Región, además de mejorar su formación, su coordinación y el acceso a tecnologías más avanzadas.

"La seguridad es la base de la convivencia, y este Gobierno está decidido a proteger lo que más valora la sociedad: la tranquilidad de sus familias y la paz en calles", ha asegurado el jefe del Ejecutivo regional.

López Miras ha subrayado que el Gobierno regional seguirá insistiendo "en mejorar la formación, la coordinación y en que las Policías Locales cuenten con las más avanzadas tecnologías que puedan necesitar".

En este sentido, ha apuntado que el Plan Región de Murcia + Segura contempla la mejora de las comisarías, la creación de convenios entre ayuntamientos "para que cuando sea necesario, policías de un municipio puedan prestar servicio en otro de manera puntual", así como la implantación de más cámaras de vigilancia "con un sistema coordinado y centralizado desde el 1-1-2".

Asimismo, el presidente ha avanzado que el Ejecutivo regional "está ultimando el Decreto que permitirá a la Policía Local utilizar armas largas o táser". Concretamente, ha adelantado que "durante el mes de noviembre saldrá a exposición pública el borrador en el que se han recogido las aportaciones que han realizado la Federación de Municipios, los sindicatos policiales y las asociaciones de jefes de policía".

"INACEPTABLE" DÉFICIT DE POLICÍAS NACIONALES Y GUARDIAS CIVILES EN LA REGIÓN

López Miras volvió a denunciar el déficit de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región de Murcia, que los sindicatos policiales y de la Guardia Civil cifran en un millar.

Así, ha señalado que la Región cuenta con 235 policías nacionales y guardias civiles por cada 100.000 habitantes, lo que supone 88 menos que la media nacional, y ha subrayado que "nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad son los primeros en reconocer que hacen falta más medios, más compañeros, más policías y guardias civiles".

También ha destacado la necesidad de que estos efectivos dispongan de "cuarteles o comisarías adecuados, vehículos o material moderno y suficiente a su disposición". El presidente ha calificado esta situación de "inaceptable" y criticó la "falta de respuesta" del Gobierno central.

"Salvo que por respuesta se considere la que vimos que ofrecía el Ministerio del Interior en el Senado de no afrontar la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena, o que se ciernan amenazas de cierre sobre otros que ya están funcionando", ha lamentado.