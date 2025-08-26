López Miras califica de "éxito indiscutible" la escala de The Ocean Race en Cartagena

De izquierda a derecha: la consejera de Deportes, Carmen Conesa; el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; el presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha calificado de "éxito indiscutible" la escala de la prueba The Ocean Race en Cartagena, que ha convertido a la ciudad en "capital mundial de la vela", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

López Miras, que ha asistido este martes en el puerto de Cartagena a los últimos actos con motivo de la escala, ha afirmado que la llegada de la Ocean Race Europe "ha sido un momento histórico para Cartagena y para la Región de Murcia".

Ha puesto en valor que "miles de personas han pasado por el puerto para conocer las embarcaciones y las tripulaciones. Con esta prueba se pone de manifiesto el protagonismo que tiene en el deporte de vela Cartagena, y con ella nuestra Costa Cálida".

El presidente has trasladado su agradecimiento por la elección de Cartagena al presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, y también ha felicitado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, por la manera en que la ciudad "se ha volcado" con esta competición.

Durante su intervención, el presidente de la Comunidad ha recordado que la escala de The Ocean Race Europe se enmarca en un año señalado para el deporte náutico en la Región de Murcia, pues "vamos a celebrar un total de 73 competiciones de vela en la Costa Cálida, y estamos trabajando para acoger muchas más".

En este sentido, se está elaborando una estrategia para "que el Mar Menor y su entorno puedan ser un centro de alto rendimiento para la práctica de la vela, con todo lo que ello conlleva".

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado el "éxito de la celebración de esta regata en Cartagena, que ha superado todas las expectativas, alcanzando una cifras históricas en los tres primeros días, a falta de computar el cuarto, de cerca de 75.000 visitantes, siendo el sábado el pico más alto con lleno en el recinto".

Para Arroyo, "no hay otro puerto que tenga las condiciones naturales para albergar una prueba de este tamaño y alcance". A esto ha sumado que "tenemos hoy un crucero de más de 700 personas, el primer día de la Ocean Race tuvimos otro de 3.500, desde el primer momento los directores de los hoteles nos decían que había días que estaban al cien por cien".

De las pruebas, 17 tienen carácter nacional e internacional, entre ellas el Campeonato del Mundo Júnior de 470, la regata ETF26 de catamaranes voladores o el Campeonato de España de ILCA6.

Siete municipios costeros --San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, La Unión, Cartagena, Mazarrón y Águilas-- están implicados en la organización de estas pruebas, junto a 15 clubes náuticos, consolidando los 250 kilómetros de costa regional como un referente para los deportes náuticos en España.

La estrategia regional une deporte y turismo para reforzar la marca Costa Cálida como destino sostenible y desestacionalizado, capaz de atraer visitantes durante todo el año y de proyectar a la Comunidad en el ámbito internacional.

UNO DE LOS TRES GRANDES EVENTOS INTERNACIONALES DEL MUNDO DE LA VELA

La escala de la regata en Cartagena ha tenido lugar durante cuatro días, con una completa agenda de actividades y el Ocean Live Park, espacio gratuito en el puerto como centro neurálgico del evento, con propuestas culturales, educativas y de sensibilización ambiental dirigidas a todas las edades.

The Ocean Race se disputa desde 1973 y es reconocido como el desafío por equipos más complicado de la vela, así como uno de los tres grandes eventos de este deporte, junto a los Juegos Olímpicos y la Copa América.

Su versión europea nació en 2021, y en 2025 desarrolla una ruta de más de 2.000 millas que unirá el mar Báltico, de donde partió, con el Adriático, pasando por el Atlántico y el Mediterráneo, en un recorrido dividido en seis etapas.