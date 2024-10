López Miras carga al Gobierno toda la responsabilidad de rebajar penas a etarras y llama a presionar para que la retire

Afirma que aunque el PP "hubiese leído bien esa documentación y hubiese votado en contra, habría sido adelante la reforma"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, ha señalado que el Gobierno es "el único responsable" de la reforma legal que podría rebajar a presos de ETA sus penas de cárcel y ha hecho un llamamiento a presionar para que la retire.

A su juicio, "el único que puede impedir que los terroristas salgan de la cárcel, que se rebajen las condenas de los asesinos, es el Gobierno de España", ha manifestado este miércoles a preguntas de los periodistas en la feria Fruit Attraction 2024, que se celebra en el recinto madrileño de Ifema.

López Miras ha indicado que fue el Ejecutivo el que presentó esa reforma y, por tanto, "si hoy la retira, se ha terminado". "En cuanto el Gobierno retire la reforma, ya no se excarcelan los terroristas, ya no salen los asesinos de la cárcel. Por tanto, es el único responsable de que pueda pasar eso", ha trasladado.

Dicho esto, el dirigente ha apostado por "presionar": "Que todos hagamos lo que tengamos que hacer para que el Gobierno de Pedro Sánchez reflexione y retire esa reforma del Congreso de los Diputados".

Y sobre si alguien en el PP debería asumir responsabilidades por haber apoyado esa reforma, el presidente murciano ha respondido que "más allá de si se debería haber tenido una mayor diligencia o no a la hora de estudiar la documentación, lo importante es que si el Partido Popular hubiera votado en contra, habría sido adelante esa reforma".

"Escucho muchas afirmaciones en las que parece que se deduce que si el PP hubiese leído bien esa documentación y hubiese votado en contra, no se habría aprobado la rebaja o la excarcelación de los terroristas. No, no, esto no es así. Si el Partido Popular hubiera votado en contra de esa reforma que propuso el Gobierno de España, aún así estaría aprobada y saldrían los terroristas de la cárcel", ha sostenido.