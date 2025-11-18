López Miras condena el homicidio de una mujer a manos presuntamente de su pareja en Murcia

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha expresado su máxima condena por el presunto homicidio de una mujer a manos de su pareja en Murcia.

En su cuenta oficial de X, López Miras ha mostrado su más "absoluta repulsa" y ha trasladado su cariño a sus familiares y amigos.

Agentes de Policía Nacional detuvieron este lunes por la noche a un individuo por matar presuntamente a su pareja sentimental, en una vivienda de San José de la Montaña (Murcia), según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno.

Los agentes hallaron a la víctima ya fallecida, que había presentado denuncias previas por malos tratos contra el ahora detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento.

La investigación continúa abierta para determinar las causas de la muerte. El grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Murcia se ha hecho cargo de la investigación de los hechos y trabaja, de forma conjunta y coordinada, con especialistas de la Policía Científica de la Policía Nacional.