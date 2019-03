López Miras confirma estar trabajando para que Teodoro García encabece la lista del PP al Congreso por Murcia

Publicado 06/03/2019 13:52:43 CET

El presidente del PP regional, Fernando López Miras, ha reconocido que "le gustaría" que el secretario general del Partido Popular, Teodoro García, encabece la lista del partido por la Región de Murcia, aunque ha aclarado que esta posibilidad "no está confirmada ni es oficial".

"Es algo en lo que, desde luego, estamos trabajando", ha señalado López Miras, quien "espera y desea" que así sea, ya que "es sinónimo de que los intereses de la Región van a estar en primera línea de la política y del panorama nacional".

En concreto, considera que el hecho de que García Egea encabece la lista del PP por la Región al Congreso es "fundamental para los intereses de la Región", puesto que se trata del secretario general "del principal partido político de España".

Asimismo, ha puesto de relieve que García Egea es "una de las personas que más influencia tiene en la actualidad política nacional; y seguro que después de las elecciones tendrá mucha más influencia política nacional sea diputado por Murcia".

López Miras ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por la confección de las listas electorales y la posibilidad de que García Egea encabece la candidatura del PP al Congreso por la Región.

En este sentido, López Miras ha querido aclarar que a esta pregunta responde en calidad de presidente del PP y no de jefe del Ejecutivo, porque se trata de una cuestión del ámbito "más político o partidista", y no ha tenido inconveniente en responder "siempre que no se confunda una función con la otra".

Ha recordado que el plazo para la confección de las listas electorales está abierto hasta la tercera semana de marzo y, hasta entonces, ha avanzado que "estaremos seguramente trabajando para terminar de confeccionarla".

VISITA DEL MINISTRO ÁBALOS

Al ser preguntado por la visita del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, este miércoles a Cartagena, López Miras ha confirmado que el Gobierno murciano se entera "por la prensa" cuando los ministros "ya están aquí", algo que "viene siendo habitual en todas las acciones del Gobierno de la nación y del presidente Pedro Sánchez".

"Ese es el respeto que se tiene por el Gobierno legítimo del millón y medio de murcianos", ha lamentado el jefe del Ejecutivo regional. No obstante, ha señalado que todavía no ha venido ningún ministro a la Región "y nos ha dado una buena noticia, ni aquí ni en Moncloa".

A este respecto, ha ironizado con la posibilidad de que Ábalos haya visitado Cartagena "quizá" como secretario de Organización del PSOE, cargo que también ostenta. "Tampoco lo sé yo decir, intentarán darle la vuelta al tema", ha concluido.